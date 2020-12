Capital Economics sieht Gold 2021 im Umfeld von 1.900 USD, doch warnt vor Risiken

Wie Kitco News berichtet, hat Capital Economics seinen Ausblick für das Jahr 2021 veröffentlicht und erwartet laut diesem einen Goldpreis im Bereich von 1.900 USD. Insgesamt beschreibt das Wirtschaftsforschungsunternehmen die Aussichten für das gelbe Metall als positiv, nennt aber einige Preisrisiken."Wir gehen davon aus, dass der Goldpreis im Verlauf des Jahres 2021 bei etwa 1.900 $ pro Unze notieren wird, da die realen US-Renditen niedrig bleiben. Allerdings sind wir uns bewusst, dass unsere Prognose mit einigen wichtigen Abwärtsrisiken behaftet ist. So könnten die US-Nominalrenditen ansteigen und die Anleger könnten ihre Verkäufe von Safe-Haven-Anlagen verstärken, vielleicht aufgrund einer schneller als erwarteten Belebung der US-Konjunktur", so Samuel Burman, Assistant Commodities Economist bei Capital Economics.Burman nennt zwei Hauptrisiken. Das erste besteht in der Möglichkeit, dass die realen Renditen in den USA steigen, wenn die nominalen Renditen aufgrund eines schneller als erwarteten wirtschaftlichen Aufschwungs anziehen. Capital Economics geht derzeit davon aus, dass das weltweite BIP im Jahr 2021 um 6,8% wachsen wird.Ein weiteres Risiko sieht man in einer geringeren Nachfrage der Investoren nach Gold. "Investoren könnten ihre Verkäufe von Safe-Haven-Assets, wie z.B. Gold-ETFs, intensivieren", erklärt Burman.© Redaktion GoldSeiten.de