Peter Krauth: Silber erwartet perfekter Sturm 2021

Da Silber nun mit positivem Setup ins Jahr 2021 unterwegs zu sein scheint, beschlossen Peter Krauth und Gwen Preston einen gemeinsamen Silbernewsletter im neuen Jahr zu beginnen, berichtet Investing News . Davor sprachen die beiden in einem Interview darüber, was Silber so anziehend macht und welche Optionen Investoren haben, um diesen aufregenden Markt zu betreten."Betrachten Sie alles, doch besonders Silber. Es hat einen Platz in Jedermanns Portfolio", so Krauth. Er hob zudem die beachtenswerte Performance des Metalls in diesem Jahr hervor. "Wenn Sie einen Blick darauf werfen, wie sich Silber in diesem Jahr entwickelt hat - vom März-Boden bis zur August-Spitze - dann sprechen wir hier von einem 140% Ertrag in Silber gegenüber 38% in Gold", erklärte er."Diesmal haben wir noch mehr Grund, uns auf Silber zu verlassen, und denken, dass dies der Fall unter einer Biden-Regierung der Fall sein wird… es gibt genügend Gründe, weiteren Fokus auf grüner Energie und derartigen Dingen zu erwarten. Silber ist in der Industriewelt notwendig, doch vor allem in der grünen Branche. Es ist also tatsächlich eine Art perfekter Sturm. "© Redaktion GoldSeiten.de