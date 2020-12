Neuer Wasserfutureskontrakt in Kalifornien

Wasser gesellte sich nun zu Gold, Öl und anderen Rohstoffen, die an der Wall Street gehandelt werden und hebt Sorgen hervor, dass die lebenserhaltende, natürliche Ressource auf der Welt knapp werden könnte, berichtet Bloomberg . "Klimawandel, Dürren, Populationswachstum und Luftverschmutzung werden Wasserknappheit und -bepreisung in den kommenden Jahren wahrscheinlich zu einem heißen Thema machen", erklärte Deane Dray von RBC. "Wir werden definitiv darauf achten, wie sich dieser neue Wasserfutureskontrakt entwickelt."Die Futures seien mit dem Nasdaq Veles California Water Index verbunden, der vor zwei Jahren eingeführt wurde und den volumengewichteten Durchschnittspreis von Wasser misst. Laut der in Chicago ansässigen CME sollen die Futures Wassernutzern dabei helfen, Risiken zu managen und Angebot und Nachfrage besser zu alignieren."Ich denke nicht, dass der Futureskontrakt die Wassermärkte an sich verändern wird", meinte Barton "Buzz" Thompson, ein Professor an der Stanford University. "Noch verändert er das Risiko, dass Wasser in Zukunft irgendwann knapp werden wird; damit wird diese Tatsache einfach aufgezeigt."© Redaktion GoldSeiten.de