US-Silberproduktion legt im September 2020 zu

Vor kurzem veröffentlicht US Geological Survey ( USGS ) die neusten Zahlen zur Silberproduktion der US-amerikanischen Bergbaubranche per Ende September 2020. Aus diesen Daten geht hervor, dass die tägliche Silberproduktion im neunten Monat des Jahres im Vergleich zum Vormonat zugelegt hat.Insgesamt wurden im September 95.200 Kilogramm Silber produziert. Das am Tag produzierte Volumen belief sich auf 3.170 Kilogramm, 4% mehr als im August und 21% mehr als im September 2019.Der durchschnittliche, von Engelhard Industries festgelegte Silberpreis betrug im September derweil 25,59 Dollar je Unze, 5% weniger als im August und 41% mehr als im vorherigen September.© Redaktion GoldSeiten.de