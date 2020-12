Gold zieht an

Gewinn im Jahr 2015: 38,5%

Gewinn im Jahr 2016: 75,0%

Gewinn im Jahr 2017: 0,5% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)

Gewinn im Jahr 2018: 0,6% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)

Gewinn im Jahr 2019: 55,7% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)

Gewinn im Jahr 2020: 9,6%

Verlust im Jahr 2015: 24,8%

Gewinn im Jahr 2016: 132,0%

Verlust im Jahr 2017: 15,1%

Verlust im Jahr 2018: 9,2%

Gewinn im Jahr 2019: 81,2% (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)

Gewinn im Jahr 2020: 10,0%

Gewinn im Jahr 2015: 8,8%

Gewinn im Jahr 2016: 71,5%

Verlust im Jahr 2017: 8,4%

Gewinn im Jahr 2018: 17,7%

Gewinn im Jahr 2019: 36,2%

Gewinn im Jahr 2020: 32,1%

Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 1.844 auf 1.854 $/oz. Heute Morgen zeigt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong stabil und notiert aktuell mit 1.858 $/oz um 15 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien ziehen weltweit an.Aufruf von Milosz Matuschek an die Intellektuellen: "Liebe Intellektuelle: wo seid ihr gerade? Ihr sonst so mutigen Kritiker, Nachtarbeiter, Salonprovokateure und Geisteselite. Habt ihr euch freiwillig in intellektuelle Quarantäne begeben? Man hört euch kaum. Und wenn man euch hört, fragt man sich in welcher Welt ihr lebt. Ihr klingt so staatsmännisch und offiziös. Hat euch ein Virus das Denken vernebelt? Lebt ihr noch?Im Land der Dichter und Denker ist gerade Schmalhans Küchenmeister oder wie Herr Söder mit seiner Kaffeetasse sagen würde: "Winter in coming". Aus dem Kreis der Intellektuellen vernimmt man gerade nichts, was wesentlich von der offiziellen Wahrheit des großen Pandemie-Orchesters abweicht. Wir erleben gerade eine Selbstverzwergung, eine Bankrotterklärung des Denkens. Eine grassierende intellektuelle Verwahrlosung. Was ist los mit euch?Was Precht und Sloterdijk verlautbaren lassen ist eine klebrige Mischung aus Uninformiertheit und medial beeinflusstem naiven Realismus. Für den Denker sollte es aber nicht nur eine Welt hinter der "offiziellen Wahrheit" geben, diese sollte die eigentliche Welt der Intellektuellen sein. Der Bürger braucht für sein Informationsbedürfnis keine Hilfskräfte des Regierungssprechers mit philosophischen Doktortiteln. Egal ob sie undeutlich tiefgründig oder klar seicht sprechen.Aus dem offiziösen Gehabe von Sloterdijk und Precht spricht die arrogante Selbstsicherheit, sicher auf der "richtigen Seite zu stehen". Es ist die wohlige Lagerfeuerwärme des großen "Pandemie-Wir". Vorsicht, ihr steht etwas nah an der Flamme. Versenkt euch nicht euer hübsches Haupthaar! Nur zur Erinnerung: Ihr folgt gerade einem Tierarzt vom RKI, einem Virologen, der schon bei der Schweinegrippe maximal daneben lag und einem Bankkaufmann."Aus: Die große Selbstzerstörung https://www.youtube.com/watch?v=eq5zESrG1UIAuf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem etwas leichteren Dollar zulegen (aktueller Preis 49.103 Euro/kg, Vortag 48.765 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten und wurde zwischenzeitlich leicht überbewertet. Nach der Korrektur wird der Goldpreis jetzt wieder fair bewertet. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn der zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben.Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift "Smart-Investor", Ausgabe April 2009 ( www.smartinvestor.de/ ) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber steigt (aktueller Preis 24,88 $/oz, Vortag 24,17 $/oz). Platin zieht an (aktueller Preis 1.041 $/oz, Vortag 1.005 $/oz). Palladium zeigt sich stabil (aktueller Preis 2.219 $/oz, Vortag 2.204 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 50,83 $/barrel, Vortag 50,15 $/barrel).Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 3,6% oder 4,9 auf 140,2 Punkte. Bei den Standardwerten steigen Kirkland 4,4% und Yamana 4,0%. Bei den kleineren Werten ziehen Vista 8,1%, GoldMining 6,9% und Belo Sun 5,8% an. Chesapeake verliert 6,6%. Bei den Silberwerten können Coeur 10,3%, Endeavour 9,7% und Metallic 8,5% zulegen.Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel fest. Harmony ziehen 9,3%, Gold Fields 6,1% und DRD 5,6% an.Der australische Markt entwickelt sich heute Morgen fester. Bei den Produzenten steigen Resolute 10,3%, Aurelia 7,5% und Dacian 7,3%. Bei den Explorationswerten verbessern sich Kingston 5,8% und Chalice 5,1%. Bei den Metallwerten zieht Paladin 13,3% an.Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 1,5% auf 185,59 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Resolute (+10,3%), Silvercorp (+8,4%) und Aurelia (+7,5%). Der Fonds dürfte heute weniger als der Xau-Vergleichsindex zulegen.In der Monatsauswertung zum 30.11.20 verliert der Fonds 6,5% auf 186,52 Euro und entwickelt sich damit parallel zum Xau-Vergleichsindex (-6,2%). Seit dem Jahresbeginn bleibt der Fonds mit einem Plus von 9,6% hinter dem Vergleichsindex (+18,5%) zurück. Seit der Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 86,5% vom Xau-Vergleichsindex (+3,3%) deutlich ab. Das Fondsvolumen verringert sich durch die Kursverluste und Abflüsse von 155,8 auf 138,6 Mio Euro.Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verliert 1,7% auf 51,30 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Coeur (+10,3%), Endeavour (+9,7%) und Silvercorp (+8,4%). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Vergleichsindex zulegen.In der Monatsauswertung zum 30.11.20 verliert der Fonds 2,6% auf 51,32 Euro und entwickelt sich damit stabiler als der Hui-Vergleichsindex (-12,0%). Seit dem Jahresbeginn erreicht der Fonds einen Gewinn von 10,0% und entwickelt sich damit parallel zum Hui-Vergleichsindex (+10,2%). Das Fondsvolumen verringert sich parallel zu den Kursverlusten von 140,5 auf 137,5 Mio Euro.Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Durch die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel wird ein beschleunigtes Wachstum des Fonds erwartet. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verliert 0,6% auf 51,07 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Matador (+12,5%), Resolute (+10,3%) und Aurelia (+7,5%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Alicanto (-4,2%) und Aeris (-4,0%). Der Fonds dürfte heute gegen den TSX-Venture Vergleichsindex nachgeben.In der Monatsauswertung zum 30.11.20 verbessert sich der Fonds um 3,6% auf 50,84 Euro und bleibt damit hinter dem TSX-Venture Vergleichsindex (+9,7%) zurück. Seit dem Jahresbeginn kann der Fonds mit einem Gewinn von 32,1% dem Vergleichsindex (+21,2%) davonziehen. Das Fondsvolumen erhöht sich bei leichten Zuflüssen von 9,8 auf 10,4 Mio Euro.Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.Alle Angaben ohne Gewähr© Stabilitas GmbH