Bestände der US-Staatsanleihen im Oktober 2020

Das US-amerikanische Finanzministerium veröffentlichte kürzlich die neusten Zahlen zu den Reserven der US-Staatsanleihen per Ende Oktober 2020. Diesen Daten zufolge reduzierten die beiden größten Auslandsgläubiger ihre Bestände.Japan lag mit Staatsanleihen im Wert von 1.269,5 Milliarden US-Dollar auf Platz 1 der größten Auslandsgläubiger der USA. Das asiatische Land hatte seine Reserven von 1.276,2 Milliarden US-Dollar im September reduziert. Ebenso verringerte China seinen Bestand an Anleihen; das Reich der Mitte besaß per Ende Oktober Anleihen im Wert von 1.054 Milliarden US-Dollar im Vergleich zu 1.061,7 Milliarden US-Dollar im Vormonat.Der drittgrößte Auslandsgläubiger, das Vereinigte Königreich, erhöhte seinen Bestand hingegen; von 428,9 Milliarden US-Dollar auf nunmehr 442,8 Milliarden US-Dollar.© Redaktion GoldSeiten.de