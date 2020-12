Fed hält Zinsen weiter niedrig; Gold profitiert etwas

Der Goldpreis zog am Donnerstagmorgen in Asien wieder an, nachdem die US-Federal Reserve weiter zugesichert hatte, die Zinsen niedrig zu halten, bis eine wirtschaftliche Erholung sicher sei; dies verschaffte dem gelben Edelmetall einen Boost, wie Investing.com berichtet.Die Fed entschied sich, die Zinsen weitere Jahre nahe null zu halten. Außerdem versprach sie, ihr Anleihekaufprogramm fortzusetzen, bis "deutlicher Fortschritt" bei der Wiederherstellung der Beschäftigtenzahlen gewährleistet und das 2%-Inflationsziel erreicht wurde. Vorsitzender der Fed, Jerome Powell, argumentierte, dass das Argument für fiskalpolitischen Stimulus "sehr, sehr stark" sei, wenn man die zweite Infektionswelle bedenkt, die die USA derzeit heimsucht.Zeitgleich seien sich UK und EU näher gekommen, was den Abschluss einer Vereinbarung angehe. Doch es bliebe noch immer Vorsicht geboten, bis ein endgültiger Deal abgeschlossen wird. "Ich kann Ihnen nicht sagen, ob es einen Deal geben wird oder nicht. Doch ich kann Ihnen sagen, dass wir uns jetzt auf dem Weg zur Zustimmung befinden. Dieser Weg mag sehr eng sein, doch wir haben ihn betreten", so Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission.© Redaktion GoldSeiten.de