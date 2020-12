USD liefert schlechte Performance ab

Mit Verteilung der Impfstoffe und der zunehmenden Wahrscheinlichkeit eines Rettungspakets für die US-Wirtschaft flüchten Investoren nun zu Assets, die sich in guten Zeiten gut entwickeln, berichtet Markets Insider . Und dies sei nicht der US-Dollar. "Nach einer mehrjährigen Rally scheint der US-Dollar teuer gegenüber anderen sicheren Währungen, wie dem Euro und dem Yen, die zunehmend attraktiver geworden sind", so PIMCO in einer kürzlichen Prognose.Der Dollar hat etwa 6,5% Wert gegenüber einem Warenkorb wichtiger Währungen im Jahr 2020 verloren und wird nun nahe seines niedrigsten Werts seit April 2018 gehandelt. Er legte jedoch 26% gegenüber dem brasilianischen Real, fast 20% gegenüber dem russischen Rubel und 5% gegenüber dem mexikanischen Peso zu."Eine rapide Erholung der Weltwirtschaft sollte den "sicheren Hafen" USD belasten, selbst wenn sich die US-Wirtschaft gut entwickelt", erklärten Analysten von Goldman Sachs. "Robustes Wachstum kurbelt Währungen von Rohstoffexporteuren, Schwellenländern und den Wirtschaften, die auf den Welthandel ausgerichtet sind, tendenziell an und schwächt den Dollar üblicherweise."© Redaktion GoldSeiten.de