Royal Mint führt digitales Goldsparkonto für Kinder ein

Die Royal Mint führte "Little Treasures" ein, ein goldgedecktes Sparkonto für Kinder, so berichtet Your Money . Erwachsene können in digitales Gold für ihre Kinder investieren, indem sie monatliche Zahlungen leisten oder eine einmalige Einlage tätigen.Das Online-Edelmetallkonto erlaubt es Investoren, gestückeltes Gold zu erwerben, wobei es einen Minimalauftragsbetrag von 25 Pfund gibt. Obgleich das Geld auf das Konto eingezahlt wird, um physisches Gold zu erwerben, kann es nicht physisch gehalten oder geliefert werden. Doch die physischen Goldbarren, die das Gold in Little Treasures decken, seien im Tresor der Royal Mint eingelagert."Eines der wertvollsten Geschenke, das man einem Kind machen kann, ist dabei zu helfen, dessen finanzielle Zukunft abzusichern. Unterstützt durch die Reputation unserer Goldbarren, eine Wertanlage, der Banken und Mittelsmänner auf der ganzen Welt vertrauen, haben wir ein digitales Goldsparkonto designt, mit dem sie für die nächste Generation sparen können", so Andrew Dickey von der Royal Mint.© Redaktion GoldSeiten.de