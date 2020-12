Ein falscher Maßstab

Wir haben oft über die Thematik des wirtschaftlichen Maßstabs gesprochen. Misst der Dollar Gold, ist es angemessen zu sagen, dass "Gold stieg?" Oder misst Gold den Dollar? Misst eine Reihe von Gummibärchen ein Lineal? Dehnt man an einem Tag einige Gummibänder und meint dann, dass "das Metermaß 6,8 Gummibänder lang ist", am nächsten Tag jedoch herausfindet, dass es länger geworden ist und nun 7,1 Gummibänder lang ist? Sagt das sinkende Schiff auf der stürmischen See, dass sich der Leuchtturm auf und ab bewegt, jedoch größtenteils aufwärts?Wenn Sie einen Backstein und ein Brett gemeinsam über eine Klippe werfen, dann fallen sie beide nach unten. Doch der Backstein fällt dank dessen höheren Masseverhältnisses etwas schneller. Würden Sie nun eine Kamera auf dem Backstein platzieren, dann würde es so aussehen, als würde sich das Brett nach oben bewegen. Das ist eine exzellente Analogie für Verbraucherpreise und Gehälter. Beide sind seit Jahrzehnten gefallen, wobei Verbraucherpreise etwas schneller sinken als Gehälter.Der konventionelle Inflationsmaßstab verschleiert dieses Phänomen. Grund dafür ist die Tatsache, dass er den hypothetischen, echten Verbraucherpreis als eine Konstante ansieht und versucht, das Geld und alles, was darauf basiert, zu messen. In der Realität sind Verbraucherpreise jedoch alles andere als konstant. Und demnach ist jede Methode, die das annimmt, grundlegend fehlerhaft.Um im Overton-Fenster des Mainstreams akzeptiert zu werden, ist es praktisch eine Voraussetzung, kategorisch abzulehnen, dass der Dollar in Gold gemessen wird. Man muss davon sprechen, dass sich Gold auf und ab bewegt, als wäre es ein volatiler Rohstoff wie Öl oder Kakao. Doch es ist vollkommen akzeptabel, den Dollar in Papierwährung zu messen, die vom Dollar abgeleitet wird. Auch wenn diese Währungen nur einen Bruchteil der Dollarmenge, dessen Zuflüsse und nur einen Bruchteil dessen Stocks-to-Flow-Verhältnis besitzen.In anderen Worten: Der Dollar darf zwar nicht in Gold, jedoch in Pfund und Yuan gemessen werden. Oder einem Warenkorb derartiger Währungen. Die Wahrheit ist, dass der Dollar einfach nicht dazu geeignet sein könnte, Gold zu messen. Doch es ist ein angemessener Maßstab für den Euro und den Yen. Der Unterschied zwischen den Maßstabsparadigmen, die wir vorschlagen, und dem des Mainstreams, ist nicht nur ideologisch, pädagogisch, tendenziös oder pedantisch. Sie führen einfach zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen.Stellen Sie sich vor, dass Ihr Metermaß länger geworden ist. Oder welches Desaster es wäre, wenn man glaubt, ein Objekt, das von einer Klippe fällt, würde tatsächlich steigen. Stellen Sie sich die makroökonomische Meinung vor, die aus dem Glauben hervorgehen würde, dass der Dollar basierend auf dem Rückgang des Euro und des brasilianischen Real fällt.Lassen Sie uns einen Blick auf einen Artikel werfen, den wir diese Woche entdeckten. Die Schlagzeile lautete: "US-Dollar nahe Zweieinhalbjahrestief; Analysten erwarten weitere Schwäche 2021." Und der Artikel enthält die übliche Inflationsanalyse, von der die Leserschaft denken soll, sie sei nur auf den Dollar beschränkt, und somit den Gedanken bestärkt, dass sich der Dollar abwärts bewegt.Doch wenn man genauer hinsieht, dann zeigt der Artikel ein positives und kein negatives Bild. Basierend auf einem COVID-Impfstoff, einem Biden-Sieg, weiteren Stimulusausgaben, lockerer Politik der Fed und allem anderen, von dem der Autor glaubt, es sei gut für die Wirtschaft, stellt der Artikel tatsächlich ein Argument für einen weiteren risikofreudigen Trade auf.Aktien, Immobilien, Schwellenlandwährungen und Währungen wie die norwegische Krone und der Kiwi-Dollar steigen. In anderen Worten: Der Artikel gibt zu, dass andere Währungen steigen, ebenso wie alles andere. Das Lustige bei solchen Artikel, die versuchen die Tatsachen zu verschleiern, ist tatsächlich, dass die Realität so oder so zu Tage kommt.Dieser Artikel handelt nicht von einem rückläufigen Dollar. Er handelt vom aktuellsten Boom, angetrieben durch das Übliche: weitere Sozialausgaben und weitere Kreditexpansion zu niedrigeren Zinsen. Plus Bidens Wahlsieg. Dinge, die die Menschen als gut ansehen möchten, das jedoch nicht sind. Lassen Sie uns die Frage beantworten: Fällt der Dollar?In der letzten Woche stieg der Dollar von 16,72mg Gold auf 16,88mg Gold, eine Zunahme von knapp 1%. Gold ist Geld. Es ist, was Sie halten, wenn Sie nicht auf Investitionen vertrauen. Die Alternative wäre es, Investments zu tätigen. Was die Leute tun könnten, wenn es einen Impfstoff gibt; und das Finanzministerium wird fast sicherlich weiteren Stimulus und Bailouts über mehrere Milliarden Dollar ausgeben.Was hätten Sie lieber? Einen Goldbarren, der in einem Tresor Staub ansetzt, oder eine Aktie in einem Unternehmen, das seinen fairen Anteil dieser Leistungen erhalten wird und Kredite zu noch günstigeren Raten aufnimmt, um Ihre Aktien zu noch höheren Gewinnen zurückzukaufen?Jeder weiß, dass diese Reise nach Jerusalem irgendwann zu Ende geht und nur diejenigen, die einen Platz haben, werden sicher sein. Chuck Prince, CEO von Citigroup meinte 2007: "Wenn die Musik in Sachen Liquidität aufhört, dann werden die Dinge kompliziert. Doch solange die Musik spielt, müssen Sie aufstehen und tanzen. Wir tanzen noch immer."