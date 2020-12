Rekordgoldpreis im Jahr 2021

Gold bereitet sich darauf vor, nächstes Jahr ein neues Rekordhoch zu erreichen. Ich weiß, dass es sich derzeit nicht so anfühlt, da Gold seit Anfang August korrigierte und konsolidierte. Doch die letzten vier Monate waren produktiv. Zum derzeitigen Zeitpunkt hat Gold den Großteil der exzessiven bullischen Stimmung abgeschüttelt, die den Markt aufgebaut hatte. Die starke Preiszunahme um 38% zwischen März und August war aufregend, jedoch nicht vollkommen nachhaltig.Eine Korrektur wäre wahrscheinlich, da die meisten, die kaufen wollten, gekauft haben. Leider taten dies viele im letzten oder den letzten beiden Monaten dieser Rally. Als sich Gold zurückzog, wurden diejenigen, deren Gewinne sich in Luft auflösten - oder denen es an Überzeugung fehlte - zu Verkäufern.Doch nun hat sich der Großteil dieser Stimmung, mit zeitgleichen Volumenrückgängen, ausbalanciert. Doch Gold bleibt in den frühen Phasen eines soliden, mehrjährigen Bullenmarktes. Die Fundamentaldaten werden nur noch unterstützender. Und der Goldpreis bleibt in jeder existierenden Währung nahe Rekordhochs. Die Prognose könnte nicht bullischer sein. Und ich erwarte, dass wir nächstes Jahr nominale Goldrekordhochs in jeder wichtigen Währung verzeichnen werden.Ein Kennzeichen eines anhaltenden Goldbullenmarktes ist dessen Performance in allen Währungen. Wenn Gold neue Hochs etabliert, dann ist dies ein Schlüsselindikator für die anhaltende Stärke des Goldes. Hier ist ein Blick auf die Goldperformance in den weltweit am häufigsten verwendeten Währungen.Wie Sie über die vergangenen zehn Jahre sehen können - was die Goldspitze vieler Währungen im Jahr 2011 umfasst - etablierte das gelbe Edelmetall in diesem Jahr ein Rekordhoch in jeder einzelnen Währung. Es stimmt, dass es sich im letzten Monat zurückgezogen hat, doch das ist nur die normale Entwicklung von Ebbe und Flut. Zu erwarten, dass Gold in einer geraden Linie steigt, ist einfach unrealistisch.Wie ich viele Male gesagt habe, wird weiterer Stimulus angewandt werden. Unternehmen leiden und die Arbeitslosigkeit bleibt hartnäckig hoch. Fed-Vorsitzender Powell kommentierte im Juli "…wir denken noch nicht einmal darüber nach, die Zinsen zu erhöhen…" Dies unterstreicht, dass niedrige Zinsen bestehen bleiben werden. Tatsächlich begann der Trend hin zu negativen Realzinsen Ende 2018.