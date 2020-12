Euro Manganese gibt Abschluss der 2. Tranche einer Privatplatzierung bekannt

VANCOUVER, 17. Dezember 2020 - Euro Manganese Inc. (TSX-V/ASX: EMN) (das „Unternehmen“ oder „EMN“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen nach der Genehmigung durch seine Aktionäre auf einer außerordentlichen Aktionärsversammlung am 10. Dezember 2020 die zweite Tranche (die „Platzierung der zweiten Tranche“) der am 21. Oktober 2020 angekündigten Privatplatzierung (das „Angebot“) abgeschlossen hat.Die Platzierung der zweiten Tranche bestand aus 1.216.862 Stammaktien („Aktien“) und 26.883.138 CHESS Depositary Interests („CDIs“, wobei jedes CDI einer Aktie entspricht) zu einem Preis von jeweils 0,19 CAD pro Aktie bzw. 0,20 AUD pro CDI mit einem Gesamtbruttoerlös von 5.339.000 CAD (5.620.000 AUD). Die Platzierung der zweiten Tranche bestand aus (i) Zeichnungen von 1.022.230 Aktien und 26.883.138 CDIs, die über die Anzahl der Wertpapiere hinausgingen, die vom Unternehmen gemäß Listing Rule 7.1 der Australian Securities Exchange („ASX“) ohne vorherige Zustimmung der Aktionäre ausgegeben werden dürfen („Platzierungskapazität“) und deren Zeichnung gemäß Listing Rule 7.1 dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Aktionäre des Unternehmens unterliegt, und (ii) Zeichnungen durch verbundene Parteien des Unternehmens (bestehend aus einem Direktor des Unternehmens und einem Unternehmen, das von einem Direktor des Unternehmens kontrolliert wird) für 194.632 Aktien, vorbehaltlich der Genehmigung solcher Zeichnungen durch die Aktionäre des Unternehmens gemäß Listing Rule 10.11.1. Die im Rahmen der Platzierung der zweiten Tranche ausgegebenen Aktien unterliegen einer viermonatigen gesetzlichen Haltefrist, die am 17. April 2021 endet.Der gesamte Bruttoerlös aus dem Angebot belief sich auf ca. 11,4 Millionen CAD (12,0 Millionen AUD). Der Nettoerlös aus dem Angebot wird vom Unternehmen dazu verwendet, das Chvaletice Manganprojekt in der Tschechischen Republik (das „Projekt“) weiter voranzutreiben, einschließlich der Erteilung des Auftrags für die Demonstrationsanlage Chvaletice, der Beschleunigung der Projektgenehmigung, des Vorantreibens der Arbeiten an der Machbarkeitsstudie und für sonstige allgemeine Unternehmenszwecke. Canaccord Genuity (Australia) Limited („Canaccord“) agierte als Lead Manager und Bookrunner für das Angebot. Bacchus Capital Advisers Limited („BCAL“) fungiert als Finanzberater des Unternehmens. Die vom Unternehmen im Zusammenhang mit dem Angebot in bar zu zahlenden Gebühren bestanden aus Zahlungen in Höhe von 571.568 AUD (ca. 543.000 CAD) an Canaccord und 127.645 CAD an BCAL. Zusätzlich gab das Unternehmen 6.000.000 Broker Warrants („Broker Warrants“) an Canaccord aus. Die Broker Warrants können jederzeit vor dem 16. Dezember 2023 ausgeübt werden, wobei eine Hälfte dieser Broker Warrants einen Ausübungspreis von 0,30 CAD pro Aktie und die andere Hälfte dieser Broker Warrants einen Ausübungspreis von 0,35 CAD pro Aktie hat.Die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Aktien und CDIs wurden und werden nicht nach dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung oder anderen staatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen angeboten oder verkauft werden, solange keine Registrierung erfolgt ist oder eine Ausnahme von den Registrierungsauflagen besteht. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere dürfen nicht in einem Staat verkauft werden, in dem es ungesetzlich wäre, ein solches Angebot zu machen oder zu unterbreiten oder einen solchen Verkauf vorzunehmen.Die Ausgabe von Aktien an Unternehmensinsider im Rahmen der Platzierung der zweiten Tranche gilt als Transaktion mit einer verbundenen Partei gemäß dem kanadischen Multilateral Instrument 61-101 („MI 61-101“). Das Unternehmen beruft sich auf Ausnahmen von den formalen Bewertungs- und Genehmigungsanforderungen für Minderheitsaktionäre, die in den Abschnitten 5.5(a) und 5.7(1)(a) des MI 61-101 vorgesehen sind, da die Beteiligung von Insidern an der Platzierung der zweiten Tranche nicht mehr als 25 % des Marktwertes der Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt. Euro Manganese Inc. ist ein kanadisches Abfallverwertungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Evaluierung und Entwicklung des Chvaletice Manganprojekts liegt, an dem es zu 100 % beteiligt ist. Das vorgeschlagene Projekt befasst sich mit der Aufbereitung bedeutender Manganlagerstätten in historischen Abraumhalden, die strategisch günstig in der Tschechischen Republik gelegen sind. Ziel des Unternehmens EMN ist es, ein führender, wettbewerbsfähiger und umweltfreundlicher Rohstoffproduzent von ultrahochreinen Manganprodukten im Herzen Europas zu werden, der sowohl die Industrie für Lithium-Ionen-Batterien als auch die Hersteller von Spezialstahl- und Aluminiumlegierungen versorgt.Genehmigt zur Freigabe durch den CEO von Euro Manganese Inc.Euro Manganese Inc.Marco A. RomeroPresident & CEO+1-604-681-1010 Durchwahl 101Fausto TaddeiVice President, Corporate Development & Corporate Secretary+1-681-1010 Durchwahl 105E-Mail: info@mn25.caWebsite: www.mn25.caAnschrift des Unternehmens:1500 – 1040 West Georgia Street,Vancouver, British Columbia, Kanada, V6E 4H8Zukunftsgerichtete Aussagen: Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen „zukunftsgerichtete Aussagen“ oder „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze dar. Solche Aussagen und Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder die tatsächliche Performance des Unternehmens, seiner Projekte oder die tatsächlichen Branchenergebnisse wesentlich von den künftigen Ergebnissen, Leistungen oder der künftigen Performance abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Solche Aussagen lassen sich durch die Verwendung von Wörtern wie z.B. „kann“, „würde“, „könnte“, „wird“, „beabsichtigt“, „erwartet“, „glaubt“, „plant“, „antizipiert“, „schätzt“, „geplant“, „prognostiziert“, „vorhersagt“ und andere ähnliche Begriffe identifizieren oder erklären, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, auftreten oder erreicht werden „können“, „könnten“, „würden“ oder „werden“. Zu diesen zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen gehören u. a. Aussagen über die Nutzung der Erlöse aus dem Angebot.Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht zu sehr auf zukunftsorientierte Informationen oder Aussagen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen bergen erhebliche Risiken und Unsicherheiten, sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse gelesen werden und sind nicht unbedingt genaue Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Eine Reihe von Faktoren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die unter „Risks Notice“ und an anderer Stelle in der MD&A des Unternehmens beschriebenen Faktoren, können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen dargestellten Ergebnissen abweichen, regulatorische Genehmigungen nicht rechtzeitig erhalten werden, die Möglichkeit für unbekannte oder unerwartete Ereignisse besteht, die zur Nichterfüllung von Vertragsbedingungen führen können, unerwartete Änderungen von Gesetzen, Regeln oder Vorschriften vorgenommen werden oder deren Durchsetzung durch die zuständigen Behörden herbeigeführt wird, vereinbarte Leistungen durch die Vertragsparteien des Unternehmens nicht erfüllt werden, soziale oder Arbeitsunruhen auftreten, sich Rohstoffpreise ändern und dass Explorationsprogramme oder Studien darin versagen, erwartete Ergebnisse oder solche Ergebnisse zu liefern, die eine Fortsetzung der Erforschung, der Studien, der Entwicklung oder des Betriebs rechtfertigen und unterstützen würden.Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf dem beruhen, was das Management des Unternehmens für vernünftige Annahmen hält, kann das Unternehmen den Investoren nicht garantieren, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung und werden durch diese Warnhinweise ausdrücklich in ihrer Gesamtheit eingeschränkt. Vorbehaltlich der geltenden Wertpapiergesetze übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach dem Datum dieser Pressemitteilung eintreten. Die tatsächlichen Ergebnisse der Gesellschaft können aufgrund der im Abschnitt „Risks Notice“ und an anderer Stelle in den MD&A des Unternehmens für das am 30. September 2019 endende Geschäftsjahr und im Annual Information Form beschriebenen Faktoren erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen.Weder TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter (entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture Exchange) oder die ASX übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.