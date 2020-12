EB Tucker: Gold vs. Silber

Das Jahr 2020 ist fast am Ende und Silber sieht so aus, als würde es das Jahr besser als Gold beenden, berichtet Investing News . Bis Mitte Dezember legte das weiße Edelmetall bisher um etwa 40% im Jahresvergleich zu; dies steht im Vergleich zum Goldanstieg von grob 19%. EB Tucker, Autor des Buches "Why Gold? Why Now?" meint, dass Silber nächstes Jahr "definitiv" die Führung übernehmen wird."Silber wird definitiv die Triebkraft sein und der Grund dafür ist die Tatsache, dass Silber nicht die Fähigkeit besitzt, rasch Angebot zu steigern. Es gibt also nicht sonderlich viele Silberminen in der Welt, die primär Silberminen sind", erklärte er. Silber werde allgemein neben anderen Metallen produziert."Erinnern Sie sich daran, dass Gold ein erfolgreiches Jahr hatte - es war ein fantastisches Jahr für Gold. Der Preis ist deutlich höher als zu Beginn des Jahres", so Tucker. Seiner Ansicht nach bedeute der Preisrückgang des Metalls von seinen Sommerhochs eine Kaufgelegenheit.© Redaktion GoldSeiten.de