Goldpreis bei 1.950 $ vor Jahresende?

Der Goldpreis stieg um etwas mehr als 1% auf eine 1-Monatsspitze am Donnerstag, nachdem der Dollar mit Hoffnungen auf weitere COVID-Hilfspakete und das erneuerte Versprechen der Federal Reserve, die Zinsen niedrig zu halten, absackte. "Eine Kombination aus einem weiteren Stimuluspaket mit zusätzlichen Anleihe- und Assetkäufen von der Fed haben den Gold- und Silberpreis klar nach oben befördert", so David Meger von High Ridge Futures laut CNBC Bullion, die als Absicherung gegen Inflation und Währungsabwertung gelten, sind im bisherigen Jahr inmitten präzedenzloser, weltweiter Stimuli um mehr als 24% gestiegen. "Fundamental betrachtet, ist Gold noch immer recht stark und sollte es über 1.880 Dollar je Unze schließen, dann könnte es vor Jahresende noch zurück auf 1.950 Dollar steigen", so erklärte Ravindra Rao von Kotak Securities.Aufgrund Sorgen bezüglich der Erholung der US-Wirtschaft stieg außerdem die Anzahl der Arbeitslosenmeldungen in Amerika überraschend, nachdem zunehmende COVID-Infektionen Geschäftsoperationen lahmgelegt hatten.© Redaktion GoldSeiten.de