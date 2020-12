TD Securities: Die goldene Zukunft liegt noch vor uns

Die besten Tage für Gold lägen noch immer vor uns, so TD Securities, das erwartet, dass das gelbe Edelmetall 2021 und 2022 steigen wird. "Goldenthusiasten müssen vielleicht nicht viel länger warten, bis eine überzeugende Aufwärtsbewegung stattfindet", hieß es laut Kitco News "Die Niedrigzinsen und eine flache Renditekurve sollten ein bullischer Katalysator sein, da damit die kurz- und langfristigen Zinsen eingedämmt werden, während zeitgleich Fiskalstimulus und Impfstoffe die wirtschaftliche Normalisierung antreiben. Dies deutet an, dass der Markt einen Anstieg von Inflationserwartungen verzeichnen sollte, was zu einem erneuerten Abwärtstrend der Realzinsen und eine positive Prognose für Gold führt", so die Rohstoffstrategen des Unternehmens.Die Bank erwartet, dass Gold Ende nächsten Jahres bei durchschnittlich 2.050 Dollar je Unze gehandelt wird und Ende 2022 dann in Richtung 2.225 Dollar je Unze steigen wird. Auch wenn es Anzeichen dafür gibt, dass Gold in den nächsten Monaten auf 2.100 Dollar steigen könnte, so rät TD Securities zur Vorsicht.Silber besitze eine ähnlich positive Prognose und solle nächstes Jahr in Richtung 30 Dollar steigen. "Silber entwickelt sich tendenziell gut, wenn das Umfeld für Gold vorteilhaft ist. Somit sollte es positiv auf dieselben, günstigen makroökonomischen, geldpolitischen Umstände sowie fiskalpolitischen Treiber reagieren wie das gelbe Edelmetall", so die Strategen.© Redaktion GoldSeiten.de