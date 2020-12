Propaganda-Gesinnungs-App für Indoktrination der Schüler

Mit einer neuen Anwendung wollen - teilweise steuerfinanzierte - Software-Entwickler im "Kampf gegen unliebsame Meinungen" eine Nachrichten-Zensur-App für Schulen testen.Die App soll nicht nur Nachrichten gesinnungskonform filtern, sondern eine Argumentation mitliefern, damit nur das von den Entwicklern und deren Auftraggebern gewünschte Narrativ als einzig erlaubte Meinung zu den jeweiligen Themen in die Köpfe der Benutzer "gepflanzt“ wird.So sollen von der „Regierungsmeinung“ abweichende Informationen u.a. als "Verschwörungstheorien“ pauschal abgetan und bekämpft werden. Übrigbleiben sollen nur Informationen aus ausgewählten Medien des Mainstreams, die dann einzig und allein als Wahrheit und als Realität dargestellt werden sollen.Die App soll sicherstellen, daß Lehrer selbst besser informierten Schülern Paroli bieten können, um der Regierungspropaganda zur Monopolmeinung zu verhelfen. Daß dabei nur eine einseitige Meinung verbreitet und sämtliche Gegenargumentationen im Keim erstickt werden, soll dagegen verschleiert werden.Die Entwickler dieser App (wie z.B. der in diesem Milieu bereits einschlägig bekannte Dario Nassal), die zum Teil selbst aus dem linksradikalen Milieu und/oder aus dem Mainstream verhafteten Medien stammen, wollen besonders im grün-links regierten Baden-Württemberg dieses Meinungsmanipulations- und Propaganda-Hilfsinstrument in Schulen einsetzen, um dort die Deutungshoheit über die Inhalte wieder zurück zu erobern.In diesem Sinne versicherte Nassal bereits am 18.12.2019, daß "seine Leser garantiert nicht zu AfD-Wählern“ würden.An dieser Grundgesinnung - unabhängig, ob richtig oder falsch - ist zumindest erkennbar, daß diese App der Meinungsmache und nicht bloßer Nachrichtenübermittlung dienen soll.Mit einer derartigen App auf Schüler zu zielen, ist ein Skandal und mit Sicherheit nicht mit dem für den Schulunterricht eigentlich geltenden politischen Neutralitätsgebot zu vereinbaren.© Vertrauliche MitteilungenAuszug aus den " Vertrauliche Mitteilungen ", Nr. 4420