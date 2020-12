The Silver Institute: Physisches Silberinvestment 2020 um 27% gestiegen

Die Branchenorganisation The Silver Institute hat gerade eine neue Ausgabe ihrer " Silver News " veröffentlicht. In dem Bericht des Instituts heißt es, dass die bedeutendste Entwicklung am Silberinvestmentmarkt in diesem Jahr laut Metals Focus die starke Nachfrage nach Silber-ETP war. Die Gesamtinvestments in Silber-ETP übertrafen demnach erstmals 1 Milliarden Unzen und erreichten ein Rekordhoch von 1,062 Milliarden Unzen.Für das Gesamtjahr 2020 prognostiziert Metals Focus Nettozuflüsse von 350 Mio. Unzen, verglichen mit 81,7 Mio. Unzen im Jahr 2019.Weiterhin werde die Nachfrage nach physischen Investments den Schätzungen zufolge im Jahr 2020 voraussichtlich um 27 Prozent auf 236,8 Mio. oz steigen. Dies entspräche einem 5-Jahres-Hoch. Der größte Einzelhandelsmarkt für Silberbarren und -münzen sind die USA mit einem prognostizierten Plus von 62 Prozent.Die industrielle Nachfrage für Silber sei ebenso wie die Schmucknachfrage in diesem Jahr aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie jedoch rückläufig.In Bezug auf den Silberpreis geht Metals Focus im Jahr 2020 von einem Anstieg um 27% im Vergleich zum Vorjahr aus. Ein solcher Durchschnitt von 20,60 USD wäre der höchste Jahresdurchschnitt seit 2013.© Redaktion GoldSeiten.de