ABN Amro  Goldprognose bleibt positiv, aber...

Die Investmentbank ABN Amro veröffentliche kürzlich einen aktuellen Goldpreisausblick. Laut Edelmetallstrategin Georgette Boele bleibt der Ausblick positiv, allerdings gebe es auch gewisse Risiken zu beachten.Die niederländische Bank rechne damit, dass der Goldpreis zum Jahresende 2021 bei 2.000 USD liegen wird. Gründe für Preissteigerungen dürften niedrige US-Realzinsen und ein weiterhin schwächelnder Dollar sein. So rechnen Analysten die im kommenden Jahr mit niedrigeren US-Treasury-Renditen. Zudem dürften Anleger auch weiterhin besorgt auf die Kombination aus monetären Anreizen und ausufernden Defiziten reagieren.Trotzdem mahnt die Bank vor drei wichtigen Risiken: "Trotz der positiven Aussichten gibt es drei Hauptprobleme. Erstens Investorenpositionierung. Zweitens das technische Bild. Drittens der wirtschaftliche Ausblick", so Boele.Hinsichtlich der ETF-Bestände sehe man ein Risiko in möglichen Abverkäufen. Dieser Markt sei überfüllt und habe in den letzten Wochen nur moderate Abflüsse gesehen. Bedeutende Abflüsse könnten den Goldpreis beeinträchtigen.Hinzu komme, dass sich das technische Bild in letzter Zeit verschlechtert habe. Sollte der Goldpreis sich deutlich unter dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt bewegen, sei der Aufwärtstrend nach Ansicht der Bank vorüber.In Bezug auf den wirtschaftlichen Ausblick erklärt die Strategin, dass Gold dazu tendiere, zu sinken, wenn eine wirtschaftliche Erholung mit Erwartungen einer strafferen Geldpolitik und höherer Zinsen einhergehe. Man rechne zwar mit einer Erholung der Wirtschaft, aber weiterhin mit geldpolitischen Anreizen und sinkenden US-Realrenditen, was in der Regel zu steigenden Goldpreisen führe. Ob sich Gold 2021 jedoch wie gewohnt verhalten werde, sei unklar.Das Basisszenario sieht 2021 einen Durchschnittspreis von 1.950 USD und 2022 einen Durchschnittspreis von 2.050 USD voraus.© Redaktion GoldSeiten.de