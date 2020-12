Silber attackiert wieder die 26,00 USD-Marke

Quelle Charts: Guidants

Seit Dienstag zeigen sich die Rohstoffbullen in Bestform und so schoss auch der Silberpreis nach oben. Am Mittwoch wurde dabei die obere Trendkanallinie des Abwärtstrendkanals nicht minder dynamisch überwunden und gestern attackierte das edle Weißmetall bereits das wichtige Level rund um 26,00 USD je Unze.Der heutige Wochenschlusspreis ist folglich von großer Bedeutung und somit gilt es darauf zu achten, ob die Marke von 26,00 USD überwunden werden kann oder eben nicht. Mit dem Comeback dieser Tage hat sich die charttechnische Lage jedenfalls durchgehend bullisch ausgerichtet, sodass nunmehr weitere Zugewinne bis 27,70 USD höher in Richtung 30,00 USD wieder realistisch sind.Rücksetzer dürften bereits im Unterstützungsbereich von 25,10 USD aufgefangen werden. Sollte es wider Erwarten zu einem Abtauchen bis unter 25,00 USD per Tagesschluss kommen, sollte man jedoch mit einer weiteren Verlustphase bis mindestens 24,00 USD rechnen. Unterhalb davon würde dann die Unterstützung bei 22,45 USD auf die Agenda rücken.© Christian KämmererHead of German Speaking Markets[i]Offenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.