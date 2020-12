Endeavour Silver verkauft Mine El Cubo an VanGold Mining Corp. für 15 Mio. USD plus zusätzliche bedingte Zahlungen

VANCOUVER, 18. Dezember 2020 - Endeavour Silver Corp. (NYSE: EXK) (TSX: EDR) (Endeavour) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine verbindliche Absichtserklärung (Vereinbarung) zum Verkauf seines Bergbaubetriebs El Cubo samt der dazugehörigen Vermögenswerte an VanGold Mining Corp. (VanGold) unterzeichnet hat. Der Kaufpreis beträgt 15 Millionen USD in Form von Barmittel und Aktien und enthält zusätzliche bedingte Zahlungen (die Transaktion).Bradford Cooke, CEO von Endeavour, erklärt: Wir freuen uns, diese Transaktion zum Verkauf der Vermögenswerte unseres Betriebs El Cubo an VanGold abzuschließen. Die Firma ist aufgrund der Nähe des Konzessionsgebiets Pinguico zum Betrieb El Cubo der ideale Käufer. Wir werden zum größten Aktionär von VanGold und freuen uns schon darauf, das Team von VanGold beim weiteren Ausbau der Projekte Pinguico und El Cubo über die Exploration und Erschließung bis hin zur Errichtung eines Produktionsbetriebs zu unterstützen.- 0,5 Millionen USD als nicht refundierbare Anzahlung- 7,0 Millionen USD in bar bei Vertragsabschluss bis spätestens 17. März 2021- 5,0 Millionen USD in Form von VanGold-Stammaktien bei Vertragsabschluss (zum Preis von 0,30 CAD pro Aktie für insgesamt 21.331.058 VanGold-Aktien, was 16,1 % des aktualisierten Aktienkapitals von VanGold entspricht)- 2,5 Millionen USD in Form einer unbesicherten Schuldverschreibung, die innerhalb von 12 Monaten nach Vertragsabschluss zur Zahlung fällig wirdEndeavour hat - sofern die Unternehmensführung von VanGold keine anderweitigen Empfehlungen abgibt - zugestimmt, sich für einen Zeitraum von 2 Jahren nach Vertragsabschluss der Stimmabgabe im Hinblick auf seine VanGold-Aktien zu enthalten und ein 12-monatiges Veräußerungsverbot im Hinblick auf die im Rahmen dieser Transaktion erworbenen VanGold-Aktien einzuhalten.- 1,0 Million USD - wenn VanGold im Verarbeitungsbetrieb El Cubo eine Produktionsmenge von 3.000.000 Unzen Silberäquivalent erreicht;- 1,0 Million USD - wenn der Schlusskurs des Goldpreises innerhalb von zwei Jahren nach Vertragsabschluss an 20 Tagen hintereinander mindestens 2.000 USD pro Unze beträgt;- 1,0 Million USD - wenn der Schlusskurs des Goldpreises innerhalb von drei Jahren nach Vertragsabschluss an 20 Tagen hintereinander mindestens 2.200 USD pro Unze beträgt.Der Abschluss der Transaktion ist an die Erfüllung bestimmter Bedingungen gebunden, unter anderem an eine abschließende Due-Diligence-Prüfung durch VanGold, die Finanzierung und den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen von Dritten und Behörden, einschließlich der Zustimmung der Börsenaufsicht der TSXV, bis spätestens 17. März 2021. Andernfalls sind sowohl VanGold als auch Endeavour berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Endeavour Silver Corp. ist ein mittelgroßes Edelmetall-Bergbauunternehmen, das drei hochgradige Untertage-Silber-Gold-Minen in Mexiko besitzt und betreibt. Endeavour treibt derzeit das Minenprojekt Terronera zu einer Erschließungsentscheidung voran und erkundet sein Portfolio an Explorations- und Erschließungsprojekten in Mexiko und Chile, um sein Ziel, ein führender Senior-Silberproduzent zu werden, zu erleichtern. Unsere Philosophie der sozialen Integrität des Unternehmens schafft Wert für alle Interessengruppen.Galina Meleger, Direktorin Investor RelationsGebührenfrei: (877) 685-9775Tel: +1 (604) 640-4804E-MailE-Mail: gmeleger@edrsilver.comWebsite: www.edrsilver.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chFolgen Sie Endeavour Silver auf Facebook, Twitter, Instagram und LinkedInWarnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen gehören unter anderem Aussagen über den Abschluss der Transaktion und die Erfüllung aufschiebender Bedingungen, den Zeitplan und die Ergebnisse verschiedener Aktivitäten sowie die Auswirkungen der Pandemie COVID 19 auf den Abschluss der Due Diligence für die Transaktion. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und übernimmt keine Verpflichtung, solche vorausblickenden Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Produktionsniveaus, die Leistung oder die Erfolge von Endeavour und seiner Betriebe wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem die Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen und der Abschluss der Transaktion sowie die letztendlichen Auswirkungen der COVID 19-Pandemie auf den Zeitplan der Transaktion, auf den Betrieb und die Ergebnisse, Änderungen der Produktions- und Kostenrichtlinien, nationale und lokale Regierungen, Gesetzgebung, Besteuerung, Kontrollen, Vorschriften und politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in Kanada und Mexiko; finanzielle Risiken aufgrund von Edelmetallpreisen, betriebliche oder technische Schwierigkeiten bei der Exploration, Erschließung und Bergbauaktivitäten; Risiken und Gefahren der Mineralexploration, -erschließung und des Bergbaus; die spekulative Natur der Mineralexploration und -erschließung, Risiken bei der Erlangung der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen und Anfechtungen der Eigentumsrechte des Unternehmens an den Grundstücken; sowie die Faktoren, die im Abschnitt "Risikofaktoren" im jüngsten Formular 40F/Jahresinformationsformular des Unternehmens beschrieben sind, das beim S.E.C. und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde.Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management für vernünftig hält, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt: Erhalt der behördlichen Genehmigungen für die Transaktion, keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen des Marktpreises für Rohstoffe, der Bergbaubetrieb wird betrieben und die Bergbauprodukte werden in Übereinstimmung mit den Erwartungen des Managements fertiggestellt werden und die angegebenen Produktionsergebnisse erreichen, sowie solche anderen Annahmen und Faktoren, die hier dargelegt werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in vorausblickenden Aussagen oder Informationen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass sich die Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die angenommen, beschrieben, geschätzt, bewertet oder beabsichtigt sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich vorausblickende Aussagen oder Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen oder Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf vorausblickende Aussagen oder Informationen verlassen.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!