Silber in US-Dollar, Tageschart vom 11. Dezember 2020

Silber in US-Dollar, Tageschart vom 17. Dezember 2020

Es gibt viele Vorteile des Besitzes von physischem Silber. Wir haben in früheren Chartbüchern verschiedene Vorteile für Silber als Methode zur Vermögenserhaltung erwähnt. Ein weiteres Feld ist der Schutz Ihrer Privatsphäre durch nicht zurückverfolgbare Transaktionen. Was weniger erwähnt wird, ist die Unabhängigkeit vom Stromnetz. Wir haben uns an die Annehmlichkeiten der modernen Welt gewöhnt, aber stellen Sie sich ein Szenario vor, in dem Sie einfach keinen Strom mehr haben.Allein der Verlust Ihres Smartphones kann ein Dilemma sein. Ein Schritt weiter, falls die Abhängigkeit von einem Computer nicht schon so viel Macht haben sollte, wäre dass Sie nicht in der Lage sind, Lebensmittel oder Benzin zu kaufen. Die Freiheit durch Silber.Was wir damit sagen wollen, ist, dass im Falle einer Hyperinflation, in der Bargeld seinen Wert verliert, Gold und Bitcoin möglicherweise nicht als Absicherung ausreichen!Wir haben den obigen Tageschart in der Silber-Chartbook Publikation der letzten Woche veröffentlicht. Darüber hinaus haben wir diese erwartete Preisbewegung durch unsere "Silver Daily Calls" mit Echtzeit-Einträgen in unserem kostenlosen Telegram-Kanal begleitet.