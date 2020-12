Die USA importieren weiterhin eine Rekordmenge an Silber, während die Flüsse nach Indien fast versiegen

Die Nachfrage nach Silber in den USA fiel im September erneut stark aus, die Importe sind nach einem Rückgang im August stark angestiegen. Das Gegenteil war jedoch für Indien der Fall, denn die Silberimporte des Landes brachen im selben Monat auf ein Allzeittief ein. Was für ein Unterschied in kurzer Zeit: Im letzten Jahr hatte Indien im Durchschnitt fast 500 Tonnen pro Monat importiert.Laut den Daten von GoldChartsRUs.com gingen die indischen Silberimporte im September auf nur 11 Tonnen zurück, verglichen mit 169 Tonnen im gleichen Monat des Vorjahres. Das ist ein Rückgang von 93% im Vergleich zum Vorjahr. Interessanterweise importierte Indien im Juli letzten Jahres durchschnittlich 33 t Silber pro Tag. Im September dieses Jahres waren es jedoch insgesamt nur 11 t. Donnerwetter, das sind etwas mehr als 350.000 Unzen.Natürlich war die Pandemie wahrscheinlich ein Teil des Grundes für den Rückgang der Silberimporte, aber auch der Anstieg des Silberpreises auf durchschnittlich 27 bis 28 $ im September hat wahrscheinlich die Käufe von cleveren indischen Investoren eingeschränkt.Während Indiens Silberimporte im September fast zum Erliegen kamen, sah es für die Vereinigten Staaten ganz anders aus. Die gesamten Silberimporte stiegen im September auf 745 t, gegenüber 524 t im August. Wenn wir die Silberimporte Indiens und der USA nebeneinander stellen, können wir einen großen Unterschied erkennen.Die Vereinigten Staaten importierten im September 66-mal so viel Silber wie Indien. Allein in den letzten drei Monaten (Juli–September) beliefen sich die US-Silberimporte auf 2.309 t oder 74 Mio. Unzen. Wie wir sehen können, haben die USA in den ersten drei Quartalen des Jahres etwa 2,5-mal so viel Silber importiert wie Indien. Der Großteil der US-Silberimporte war in Form von Bullion.Der nächste Chart zeigt nur die Silberbullionimporte der USA von Januar bis September.Wie ich in einem früheren Artikel für Abonnenten erwähnt habe, stiegen die Importe von US-Silberbullion im Juli auf ein Rekordhoch von 988 t. Anschließend fielen sie im August auf 456 t und erhöhten sich im September wieder auf 660 t. Die gesamten US-Silberbullionimporte für Januar bis September belaufen sich auf 4.270 t oder 137 Mio. Unzen.Hier ist eine Aufschlüsselung der zehn wichtigsten Länder, die im September Silberbullion in die Vereinigten Staaten exportiert haben. Großbritannien war mit 159 t Nummer eins, gefolgt von Mexiko (140 t), Kanada (117 t) und Südkorea (93 t). Bemerkenswerterweise erhielten die USA zum ersten Mal, seit ich die Daten recherchiere, Silberbullion aus Kasachstan (38 t) und Usbekistan (19 t).Ich glaube, dass die Investitionsnachfrage nach Silber im Jahr 2021 wieder stark sein wird, vielleicht sogar noch stärker, sollten sich die wirtschaftlichen Fundamentaldaten in den USA und im Ausland weiter verschlechtern. Ich erwarte zudem eine größere Marktkorrektur, die entweder im ersten oder zweiten Quartal 2021 stattfinden wird. Während die Edelmetallpreise mit den breiteren Märkten fallen könnten, würde dies wahrscheinlich zu stärkeren physischen Käufen von Gold- und Silberbullionprodukten führen.© Steve St. Angelo(SRSrocco)Dieser Artikel wurde am 18. Dezember 2020 auf www.srsroccoreport.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.