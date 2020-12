Kitco-Umfrage zu Gold: Das Blatt hat sich an der Wall Street gewendet

Wie die wöchentlichen Goldpreisumfrage von Kitco News ergab, hat sich die Stimmung in Bezug auf Gold an der Wall Street nach den verhaltenden Einschätzungen in der Vorwoche wieder deutlich aufgehellt. Die Main Street ist zudem noch optimistischer eingestellt als in der vorherigen Umfrage.Diesmal nahmen 14 Marktexperten an der Umfrage teil. Davon waren elf der Befragten (79%) der Ansicht, dass der Goldpreis in dieser Woche steigen wird. Nur ein Analyst (7%) erwartete einen fallenden Preis, während zwei der Teilnehmer (14%) neutral gestimmt waren.Weiterhin gaben 1.402 Kleinanleger ihre Stimme ab, hier überwog der Optimismus erneut. 1.048 Befragte (75%) waren davon überzeugt, dass der Goldpreis diese Woche zulegen wird. Weitere 202 (14%) äußerten sich bearisch, während 152 Anleger (11%) Seitwärtsentwicklungen erwarteten.© Redaktion GoldSeiten.de