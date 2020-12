Stimulusmaßnahmen machen Fortschritte

Der Goldpreis stieg am Montagmorgen in Asien, während Investoren Neuigkeiten genossen, dass der US-Kongress eine Vereinbarung bezüglich Stimulusmaßnahmen erreicht habe, berichtet Investing.com . Republikaner und Demokraten kamen am Wochenende zu einer Vereinbarung über ein Rettungspaket über 900 Milliarden Dollar.Zeitgleich überschatteten Nachrichten aus dem Vereinigten Königreich diese Neuigkeiten; dort hatte man eine mutierte Version von COVID-19 entdeckt. Daraufhin leitete das Land einschränkende Maßnahmen ein. Frankreich, Deutschland, Italien, die Niederlande, Irland und Belgien habe ihre Grenzen für Reisende geschlossen und in einigen Fällen auch den Frachtverkehr aus dem UK.UK und EU setzen ihre Verhandlungen um einen Post-Brexit-Deal jedoch fort. "Sowohl EU als auch UK müssen das Recht haben, ihre eigenen Gesetze festzulegen und ihre eigenen Gewässer zu kontrollieren. Und wir sollten beide in der Lage sein, zu handeln, wenn unsere Interessen auf dem Spiel stehen", so führender Brexit-Vermittler der EU Michel Barnier.© Redaktion GoldSeiten.de