Gold - Der Konter erreicht die nächste Hürde

Nach dem Abverkauf unter die Unterstützung bei 1.795 USD gelang es der Käuferseite den Verlauf beim Goldpreis Anfang Dezember ausgehend von einem Tief bei 1.764 USD herumzureißen. Nach einer ersten Erholung, die kurz sogar über den Widerstand bei 1.862 USD führte, kam es Mitte Dezember zu einer Korrektur, die allerdings schon im Bereich des Supports bei 1.822 USD in eine neuerliche Kaufwelle überging. Diese überwindet heute morgen den Widerstand bei 1.890 USD und erreicht den Bereich um 1.905 USD.Jetzt gilt es für die Goldbullen: Mit 1.905 USD wurde ein zentrales Etappenziel der Erholung erreicht, das es jetzt zu überwinden gilt, um nicht das vorzeitige Ende des Anstiegs seit Ende November zu riskieren. Ein Anstieg über 1.905 USD würde dafür sprechen, dass die Erholung auch an die Hürde bei 1.920 USD und kurz bis 1.930 USD führen kann. Dort wäre dann mit einer Gegenbewegung zu rechnen. Falls sich der Goldpreis auch über 1.930 USD etablieren kann, würde dies den Bruch der Abwärtstrendlinie bedingen und weiteres Aufwärtspotenzial bis 1.965 USD eröffnen.Dreht der Goldpreis dagegen bei 1.905 USD nach unten ab, wäre bei 1.890 USD mit dem nächsten Ausbruchsversuch zu rechnen. Allgemein betrachtet würden Korrekturen bis 1.875 USD die Fortsetzung der Erholung nicht gefährden. Darunter käme es zu einer Gegenbewegung bis 1.848 USD, an der ein neuer Anstieg starten kann. Unterhalb von 1.848 USD wäre die laufenden Konterrally dagegen beendet und ein Verkaufssignal mit einem ersten Ziel bei 1.822 USD aktiviert.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG