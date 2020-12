Max Resource erhält historischen Bohrkern aus seinem neuen Projekt RT Gold in Peru

Bohrloch-Nr. von (m) bis (m) Länge (m) Gold g/t (Bra

ndprobe

)

RT-1 13,50 15,00 1,50 1,16

und 24,00 25,50 1,50 4,59

RT-2 39,50 39,94 0,44 44,05

RT-3 62,18 62,85 0,67 49,99

und 105,76 106,10 0,34 54,89

RT-4 7,85 11,90 4,05 2,23

und 18,02 20,29 2,27 2,67

und 26,29 28,42 2,13 2,61

RT-6 9,07 30,48 21,41 3,10

einschließlic9,07 15,24 6,17 5,48

h



RT-7 10,08 30,00 19,92 2,41

einschließlic10,08 12,55 2,47 4,55

h



und 25,53 25,91 0,38 7,44

RT-11 12,01 29,10 17,09 5,32

einschließlic15,54 18,20 2,66 14,20

h



RT-12 17,41 21,76 4,35 4,71

RT-13 13,41 38,83 25,42 8,78

einschließlic19,85 22,75 2,90 19,81

h



einschließlic31,21 38,83 7,62 12,61

h



einschließlic33,72 34,72 1,00 28,24

h



RT-14 17,68 19,36 1,68 5,47

RT-15 12,80 19,20 6,40 5,85

RT-16 16,17 20,07 3,90 13,18

RT-21 1,52 10,97 9,45 5,08

RT-22 8,45 9,50 1,05 2,58

und 31,39 33,80 2,40 3,21

und 40,75 54,86 14,11 4,85

RT-25 33,00 36,1 3,1 12,97

einschließlic33,00 34,00 1,00 33,30

h



RT-26 0,00 6,00 6,00 6,95

einschließlic1,00 2,00 1,00 17,37

h



und 12,02 13,00 0,98 2,80

und 17,00 18,00 1,00 2,98

RT-27 9,76 12,00 2,24 1,49

und 26,00 27,00 1,00 1,43

RT-28 1,52 10,54 9,02 1,93

und 18,35 28,10 9,75 2,21

einschließlic23,34 25,71 2,37 5,99

h



RT-29 1,20 8,00 6,80 2,75

und 34,85 51,25 16,40 17,99

einschließlic42,00 44,15 2,15 118,10

h

Bohrloch-NUTM Ost UTM Nord HöhenlageAzimut EinfallsLänge

r. DATUM Garmin 12 Garmin 12Norden winkel gemessen

PSAD 56 GPS-Daten GPS-Daten ist 360 ab

Grad Horizont

al Ansatzpu

nkt

ist



RT-1 706462 9418622 1918m 355 -45 126,19

RT-2 706448 9418611 1916m 355 -45 57,92 m

RT-3 706479 9418667 1955m 340 -45 142,65 m

RT-4 706436 9418644 1948m 147 -75 33,54 m

RT-6 706436 9418644 1948m 127 -75 42,68 m

RT-7 706436 9418644 1948m 115 -66 31,71 m

RT-11 706434 9418684 1985m 310 -45 34,75 m

RT-12 706434 9418684 1985m 310 -65 35,67 m

RT-13 706434 9418684 1985m 280 -45 41,76 m

RT-14 706434 9418684 1985m 280 -65 40,24 m

RT-15 706434 9418684 1985m 344 -50 30,79 m

RT-16 706410 9418661 1976m 310 -45 25,91 m

RT-21 706384 9418645 1976m - -90 24,4 m

RT-22 706353 9418697 2016m 155 -45 69,21 m

RT-25 706144 9418499 2016m 310 -45 39,94 m

RT-26 706144 9418499 2016m 330 -45 33,53 m

RT-27 706144 9418518 2026m 215 -45 45,73 m

RT-28 706397 9418691 1999m - -90 36,28 m

RT-29 706397 9418691 1999m 180 -60 80,8 m

Vancouver, 21. Dezember 2020 - Max Resource Corp. (Max oder das Unternehmen) (TSX.V: MXR; OTC: MXROF; Frankfurt: M1D2) freut sich, zu berichten, dass sich das Unternehmen den historischen Bohrkern für das Projekt RT Gold in Peru sichern konnte. Im Jahr 2001 wurden im Bereich der goldhaltigen Massivsulfidzone Tablon Diamantbohrungen über 1.600 Meter absolviert.- 18,8 g/t Gold auf 16 Metern ab 35 Meter (RT-29)- 13,0 g/t Gold auf 3 Metern ab 33 Meter (RT-25)- 8,8 g/t Gold auf 25 Metern ab 13 Meter (RT-13)- 7,0 g/t Gold auf 6 Metern ab 0 Meter (RT-26)- 5,3 g/t Gold auf 17 Metern ab 12 Meter (RT-11)- 5,0 g/t Gold auf 9 Metern ab 2 Meter (RT-21)- 4,9 g/t Gold auf 14 Metern ab 41 Meter (RT-22)- 3,1 g/t Gold auf 21 Metern ab 9 Meter (RT-6)Quelle: Geologischer Bericht über das Goldprojekt Rio Tabaconas gemäß NI 43-101 für Golden Alliance Resources Corp. von George Sivertz, 3. Oktober 2011. Die Abschnitte stellen Kernlängen und nicht wahre Mächtigkeiten dar, welche zu diesem Zeitpunkt noch unbekannt sind.Ergebnisse dieser Art sind nach Einschätzung des Managements außergewöhnlich und selten. Die Exploration befindet sich zwar noch in einem frühen Stadium, die hohen Gehalte und Mächtigkeiten in geringen Tiefen sind jedoch bemerkenswert, meint Max-CEO Brett Matich.Das Erweiterungspotenzial bei Tablon ist beträchtlich und die erneute Analyse des historischen Bohrkerns wird die Ermittlung der vorrangigen Bohrziele unterstützen, so Matich weiter.Das Projekt RT Gold, das aus zwei aneinandergrenzenden Mineralkonzessionen besteht, erstreckt sich entlang der Condor-Bergkette im Norden von Peru innerhalb des metallogenen Cajamarca-Gürtels, 760 km nordwestlich der Hauptstadt Lima. Dieser geologische Gürtel erstreckt sich vom Zentrum von Peru bis in den Süden von Ecuador und beherbergt eine Reihe erstklassiger Goldlagerstätten. Das Unternehmen verfügt über die Exklusivrechte auf den Erwerb sämtlicher Anteile (100 Prozent-Beteiligung) am Projekt RT Gold (siehe Abbildung 1).Im Projekt RT Gold kommen unterschiedliche mineralisierte Systeme vor: Cerro, eine hochgradige goldhaltige Porphyrzone, die sich über eine Fläche von 2,0 km mal 1,5 km erstreckt, und Tablon, 3 km weiter nordwestlich, eine hochgradige goldhaltige Massivsulfidzone, die sich über eine Fläche von 1,5 km mal 1,0 km erstreckt.Die Bohrungen in der Zone Tablon aus dem Jahr 2001 beinhalteten 33 Löcher mit einer Länge zwischen 10,4 bis 132,5 Metern und einem Einfallswinkel von -45 Grad bis vertikal, die sich über ein Gebiet von 400 mal 200 Metern verteilten. Die hochgradigen Goldwerte lagen zwischen 3,1 und 118,1 g/t Gold auf Kernlängen von 2,2 bis 36,1 Metern. Darüber hinaus lieferte Bohrloch RT-29 bei der erneuten Analyse mittels Metallics-Verfahren einen Wert von 186 g/t Gold, was auf das Vorkommen von grobkörnigem Gold hinweist.Der Bohrkern wurde zwar auf mehrere Elemente analysiert, dem Unternehmen stehen jedoch nur die Analyseergebnisse für Gold zur Verfügung. Im Rahmen der erneuten Analyse wird den Kern auf sämtliche Elemente untersucht werden, sodass die vorrangigen Ziele für Bohrungen abgegrenzt werden können.Die Exploration des Kupfer-Silber-Projekts CESAR schreitet zügig voran und wir erwarten die ersten Ergebnisse der Analyse des kürzlich erhaltenen historischen Bohrkerns für Anfang des neuen Jahres, sagt der CEO abschließend.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/54790/MXR-NR-21Dec2020GERMAN_DE_PRCOM.001.jpeghttps://www.maxresource.com/images/news/MXR_GER_2020-12-21_Figure1.jpgAbbildung 1. Lageplan RT Gold -Abbildung 2. Zone Tablon mit wichtigsten BohrergebnissenTabelle 1. Abschnitte und Gold-Analyseergebnise (Brandprobe) der Diamantbohrlöcher. Quelle: Geologischer Bericht über das Goldprojekt Rio Tabaconas gemäß NI 43-101 für Golden Alliance Resources Corp. von George Sivertz, 3. Oktober 2011. Die Abschnitte stellen Kernlängen und nicht wahre Mächtigkeiten dar, welche zu diesem Zeitpunkt noch unbekannt sind.Tabelle 2. Standort und entsprechende weitere Angaben zu den Diamantbohrlöchern bei TablonDas Projekt CESAR erstreckt sich über eine Fläche von ca. 500 Quadratkilometern im Nordosten Kolumbiens und deckt einen Großteil eines 200 Kilometern langen in Sedimentgesteine eingelagerten Kupfer-Silber-Gürtels ab. Die Region CESAR verfügt aufgrund der Öl- und Gas- sowie Bergbaubetriebe, einschließlich Cerrejon, über wichtige Infrastruktureinrichtungen. Cerrejon ist die größte Kohlemine Lateinamerikas und befindet sich im gemeinsamen Besitz der globalen Bergbaukonzerne BHP Billiton, XStrata und Anglo American (siehe Abbildung 1).Max hat drei nicht exklusive, vertrauliche Abkommen hinsichtlich des Projekts CESAR unterzeichnet: eines mit einem der weltweit führenden Kupferproduzenten, ein zweites mit einem globalen Bergbauunternehmen und ein drittes mit einem mittelständischen Kupferexplorationsunternehmen.Die Explorationsprioritäten für das Projekt CESAR beinhalten regionale geochemische Probenahmen, strukturelle Modellierungen, die Auswertung der seismischen Daten, die Analyse der Öl- und Gasbohrlöcher und die Erweiterung des Grundbesitzes.- AM North umfasst eine 29 Kilometer lange durchgängige Kupfer-Silber-Mineralisierung, die entlang des Streichens sowie neigungsabwärts offen ist. Die Zone enthält auch ein hochgradiges Gebiet mit unterschiedlichen Abschnitten mit einem Gehalt von 4,0 bis 34,4 Prozent Kupfer sowie 28 bis 305 Gramm Silber pro Tonne (29. Juli 2020).- AM South liegt entlang desselben schichtgebundenen mineralisierten Trends, 40 Kilometer südsüdwestlich der Zone AM North, erstreckt sich über eine Fläche von 16 Quadratkilometer und ist seitlich nach wie vor offen. Höchstwerte von 6,8 Prozent Kupfer und 168 Gramm Silber pro Tonne auf Abschnitten von 0,1 bis 25 Metern weisen darauf hin, dass diese Horizonte von beträchtlicher Größe sein könnten (7. Oktober 2020).- CESAR South, ein neu erworbenes 340 Quadratkilometer großes Konzessionsgebiet, beherbergt eine schichtgebundene Kupfer-Silber-Mineralisierung auf einer Streichlänge von mindestens 15 Kilometern; Stichproben ergaben hier Höchstwerte von 11,4 Prozent Kupfer und 656 Gramm Silber pro Tonne.- Fathom Geophysics interpretiert zurzeit neue geophysikalische Daten, was vom Unternehmen in Kollaboration mit einem der weltweit führenden Kupferproduzenten finanziert wird.- Die laufende Strukturanalyse und die Auswertung der seismischen Daten werden von der Ingeniería Geológica Universidad Nacional de Colombia (die IGUN) in Medellín zusammen mit dem Feldteam von Max durchgeführt. Max Resource Corp. treibt sein schichtgebundenes Kupfer-Silber-Projekt CESAR vom Typ Kupferschiefer in Kolumbien und das neu erworbene Projekt RT Gold in Peru voran. Beide Projekte bergen Potenzial für die Entdeckung großer Kupfer- und Edelmetalllagerstätten.Tim Henneberry, P. Geo (British Columbia), ein Mitglied des Max Resource Advisory Board, ist der qualifizierte Sachverständige, der den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung im Namen des Unternehmens geprüft und genehmigt hat.Nähere Informationen erhalten Sie unter www.maxresource.com.Max Resource Corp.Tim McNultyE: info@maxresource.comT: (604) 290-8100Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Abgesehen von Aussagen zu historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie planen", erwarten", prognostizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Dazu zählen unter anderem auch Verzögerungen oder Unsicherheiten bei den behördlichen Genehmigungen, wie z.B. durch die TSXV. Zukunftsgerichtete Informationen enthalten typischerweise Unsicherheiten, wie etwa auch Faktoren, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Es gibt keine Gewähr dafür, dass die in dieser Pressemeldung beschriebenen Vermarktungspläne für Max Resources Corp. tatsächlich zu den hier dargelegten Bedingungen und in dem hier dargelegten zeitlichen Rahmen in Kraft treten werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Weitere Informationen über Risiken und Unsicherheiten, welche die Finanzergebnisse beeinflussen könnten, sind in den Unterlagen enthalten, die das Unternehmen bei den kanadischen Wertpapierbehörden einreicht und die unter www.sedar.com veröffentlicht werden.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!