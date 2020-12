Gratomic Inc. beauftragt Marketingberater

Toronto, ON / 21. Dezember 2020 / Gratomic Inc. (GRAT oder das Unternehmen) (TSXV :GRAT) (FRANKFURT: CB81) (WKN: A143MR) (OTCQB: CBULF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen Amherst Baer Consultancy Corp. (ABCC) mit Sitz in Langley, British Columbia, als Investor-Relations-Berater mit der Vorbereitung einer Marketingkampagne für das Unternehmen beauftragt hat. ABCC wird für einen dreimonatigen Vertrag US$100.000 pro Monat erhalten. Der Vertrag kann jederzeit mit einer Frist von 30 Tagen gekündigt werden. ABCC operiert von North Vancouver, BC, aus und ist im Besitz von Miss Lisa Little. ABCC bietet digitale Medien-Marketing-Dienstleistungen für Emittenten und Nicht-Emittenten an. Weder ABCC noch Vertreter von ABCC besitzen direkt oder indirekt Wertpapiere von Gratomic oder haben die Absicht, Wertpapiere von Gratomic zu erwerben. Die erbrachten Dienstleistungen umfassen:1. Erstellung von Werbetexten durch die Firma CFA2. Erstellung von Video-Interviews mit wichtigen Führungskräften3. Der Verkauf von digitalem Medienverkehr4. Moderation von Werbetexten auf www.investorsscene.comDas Unternehmen freut sich außerdem bekannt zu geben, dass es Winning Media LLC (Winning) mit Sitz in Houston, Texas, mit der Erbringung von strategischen digitalen Mediendienstleistungen, Marketing- und Datenanalyse-Diensten in den Vereinigten Staaten beauftragt hat. Winning erhält ein Honorar von US$150.000 für einen einmonatigen Vertrag. Weder Winning noch Vertreter von Winning besitzen direkt oder indirekt irgendwelche Wertpapiere von Gratomic oder haben die Absicht, Wertpapiere von Gratomic zu erwerben.Die Beauftragung von ABCC und Winning steht unter dem Vorbehalt, dass das Unternehmen bestimmte Unterlagen bei der TSX Venture Exchange einreicht.Das Unternehmen hat Amherst Baer Consultancy Corp. mit der Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen digitale Medien, Anbieter-Management, Marketing und Datenanalyse beauftragt. Das Unternehmen hat für diese Dienstleistungen ein Budget von US$300.000 über einen erwarteten Zeitraum von drei Monaten veranschlagt. Amherst Baer ist eine Full-Service-Werbeagentur, die eine eigene Werbebörse besitzt und betreibt und Partnerschaften mit weiteren Werbebörsen unterhält, deren integrierte SSPs (Supply Side Platforms) Zugang zu 2-10 Milliarden täglichen Werbeeinblendungen in Nordamerika ermöglichen. Weder Amherst Baer noch einer seiner Direktoren und leitenden Angestellten besitzen Wertpapiere des Unternehmens.Die im Jahr 2014 gegründete Firma Gratomic ist ein auf moderne Werkstoffe spezialisiertes Unternehmen, das sich der kostengünstigen Förderung und Vermarktung von CO2-neutralem, umweltfreundlichem, hochreinem Erzgang-Graphit verschrieben hat und auf dem besten Weg ist, sich als Hauptakteur in der Lieferkette für Elektrofahrzeuge und erneuerbare Energien zu positionieren. Gratomic Inc. zählt in seiner Branche zu den Marktführern. Das Unternehmen rechnet bis Ende 2020 mit dem Vollausbau seiner betrieblichen Kapazitäten und will noch vor Ende 2021 den Übergang zu einem Tagebaubetrieb vollziehen.Gratomic ist derzeit mit der Ausarbeitung seiner Entwicklungspläne für die Mikronisation und Spheronisation des reinen Aukam-Graphits befasst. Dieser bedeutende Meilenstein ist ein weiterer kleiner Teilschritt im umweltfreundlichen Verarbeitungskreislauf des Unternehmens und macht es möglich, dass der von Natur aus hochreine Graphit den idealen nordamerikanischen Batteriequalitätsstandards für die Verwendung in Lithiumionenbatterie-Anoden entspricht.Das Unternehmen bürgt für eine Rückverfolgbarkeit vom Abbau bis hin zur Vermarktung sowie eine garantierte Qualitätskontrolle. Gewährleistet wird dies durch die dokumentierte Rückverfolgung des gesamten Graphits, der aus dem Vorzeige-Graphitprojekt Aukam gefördert wird. Die Rückverfolgung beginnt im Projekt Aukam und wird während jeder einzelnen Phase des Transports verifiziert.Zwei Abnahme- bzw. Kaufvereinbarungen für den brockenförmigen Graphit aus Erzgangmaterial des Graphitprojekts Aukam, das von Gratomic in Namibia (Afrika) betrieben wird, wurden bereits abgeschlossen. Mit der Vertragserfüllung wird voraussichtlich ab Anfang 2021 begonnen. Die Vereinbarungen wurden mit den Firmen TODAQ und Phu Sumika unterzeichnet.TODAQ ist ein innovatives Technologieunternehmen und wird mit Gratomic bei der Rückverfolgbarkeit der Rohstoffe vom Abbau bis hin zur Vermarktung als Partner zusammenarbeiten.Phu Sumika ist ein großer, international tätiger Graphitlieferant, der Batterie- und Schmiermittelhersteller beliefert.Die Aktien von Gratomic Inc. werden an der TSX Venture Exchange unter dem Börsenkürzel GRAT gehandelt.Nähere Informationen erhalten Sie auf der Webseite www.gratomic.ca oder über:Arno Brand: abrand@gratomic.ca oder 416 561-4095Abonnieren Sie unseren Newsletter mit aktuellen Informationen unter dem nachfolgenden Link: https://gratomic.ca/contact/Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf zukünftige Ereignisse oder Leistungen beziehen und die aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements reflektieren. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten des Managements wider und beruhen auf Annahmen des Unternehmens bzw. Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen weder Versprechungen noch Garantien darstellen und Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind, welche dazu führen könnten, dass die zukünftigen Ergebnisse erheblich von den erwarteten abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemitteilung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zu aktualisieren oder zu berichtigen, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird. Sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung werden durch diese und andere vorsorgliche Hinweise in unseren Veröffentlichungen bei der kanadischen Wertpapierbehörde (SEDAR/www.sedar.com) eingeschränkt.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!