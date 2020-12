Aberdeen Standard Investments: Gold wird 2021 neue Hochs testen

Der Goldmarkt hatte Schwierigkeiten damit, sich über der wichtigen, psychologischen Unterstützung über 1.900 USD zu halten, während Enttäuschung den Markt erreichte. Doch Steve Dunn von Aberdeen Standard Investments erklärte, dass Goldinvestoren das Edelmetall nicht aufgeben sollten.In einem Interview mit Kitco News meinte er, dass der Goldpreis nächstes Jahr über 2.000 Dollar je Unze steigen könnte. "Angesichts dessen, was ich gesehen habe, denke ich, dass dies wahrscheinlich nicht das letzte Stimuluspaket ist, da einige dieser Probleme struktureller Natur sind, die uns aus wirtschaftlicher Sicht sicherlich 2021 auch heimsuchen werden", so Dunn.Zumindest sollen die Zinsen nächstes Jahr nicht höher ausfallen, was deutliche Unterstützung für das Edelmetall bedeutet. Er fügte außerdem hinzu, dass die niedrigen Zinsen - selbst ohne weitere Stimulusmaßnahmen - den USD nach unten drücken und somit weiteren Auftrieb für das gelbe Metall bereitstellen werden.Der Anleihemarkt werde wahrscheinlich der größte, bullische Faktor für das Edelmetall im Jahr 2021 sein. "Wir haben nicht viel von wachsenden, negative Schulden gehört, doch es ist eine hohe und verstörende Zahl", erklärte er. "Doch egal wie Sie es drehen und wenden, es besteht ein starkes Argument für Gold 2021. Wir werden beobachten können, wie Gold auf 2.000 USD steigt und die Hochs testet, die wir bereits im August gesehen haben."© Redaktion GoldSeiten.de