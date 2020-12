Kitco: Rapide Erholung 2021

Nächstes Jahr wird es größtenteils darum gehen, COVID unter Kontrolle zu bekommen und das Weltwirtschaftswachstum wieder anzukurbeln, berichtet Kitco News . Doch Analysten warnen davor, dass die echte Erholung nur Mitte des nächsten Jahres beginnen kann."Diese weltweite Pandemie sorgte für einen großen Wirtschaftsschock, wobei das BIP der USA in Q2 alleine bereits um 31,4% gesunken ist. Es war der erste solche Wirtschaftsschock der letzten 100 Jahre, der nicht mit einer Art Beeinträchtigung im Bankensystem einherging", so Leigh Goehring von Goehring & Rozencwajg. "Das Bankensystem ist vollkommen intakt und funktioniert. Das unterschiedet sich stark von dem, was 2008 bis 2009 passierte.""Nächstes Jahr wird ein Jahr der Erholung werden. Wir haben all diese Stimuli: fiskalpolitisch und geldpolitisch. Es besteht Potenzial für eine sehr rapide Erholung. Ähnlich dem, was man nach einem heftigen Krieg erwarten würde", so Vincent Deluard von StoneX. Das Unternehmen erwartet ein Weltwirtschaftswachstum zwischen 5% und 6%."Doch dieses Szenario bedeutet, dass die Renditen steigen und auch Inflation auftreten wird", so Deluard. "Sobald die Inflation zulegt, mag sie vielleicht schwer zu kontrollieren sein."© Redaktion GoldSeiten.de