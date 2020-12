Black Tusk Resources unternimmt Zugangsvorbereitungen für Diamantenbohrungen auf dem McKenzie East Gold Project

Vancouver, 22. Dezember 2020 - Black Tusk Resources Inc. ("Black Tusk" oder das "Unternehmen") (C: TUSK, 0NB: FWB, BTKRF: OTC) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit der Räumung der Zugangswege für das bevorstehende Diamantbohrprogramm auf dem Goldgrundstück McKenzie East nördlich von Val d'Or, Quebec, begonnen hat.Die geologische Crew des Unternehmens hat 5 vorrangige Zielzonen für erste Bohrungen identifiziert. Die Bohrziele mit hoher Priorität erfordern den Bau von etwa 1,5 Kilometern an Zugangswegen. Das Unternehmen wird diese Woche mit dem Schneiden des Gestrüpps für diese Wege beginnen. Die Arbeiten werden von Black Tusks Geologen und Unternehmensdirektor Dr. Mathieu Piche beaufsichtigt. Das Unternehmen hat die Genehmigung erhalten, von bis zu 23 Bohrplätzen auf dem Grundstück aus zu bohren, was die Flexibilität bietet, die Bohrungen nach Erhalt erfolgreicher Ergebnisse fortzusetzen.Black Tusk hat mit Forage Val d'Or einen Vertrag über 3.000 Bohrmeter unterzeichnet, von denen mindestens 2.500 Meter auf dem Projekt McKenzie East gebohrt werden sollen. Der Rest wird für die Erprobung des Grundstücks Lorrain verwendet, das sich im Westen von Quebec in der Nähe von Lorrainville befindet. Der Beginn der Bohrungen ist für den 15. Januar 2021 vorgesehen.Perry Grunenberg, P.Geo, eine "qualifizierte Person", wie dieser Begriff gemäß NI 43-101 definiert ist, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Herr Grunenberg ist auch ein Director des Unternehmens.Im Namen des Board of DirectorsRichard Penn, CEO(778) 384-8923500- 666 Burrard StreetVancouver, BC, V6C 3P6www.blacktuskresources.comVorsorglicher Hinweis: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Annahmen zu diesem Datum basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Schätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen des Managements wider; sie sind keine Garantien für zukünftige Ergebnisse. Das Unternehmen weist darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen von Natur aus unsicher sind und dass die tatsächliche Leistung durch eine Reihe von wesentlichen Faktoren beeinflusst werden kann, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Solche Faktoren beinhalten unter anderem: Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf Exploration und Erschließung; die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Finanzierungen zu erhalten; die begrenzte Betriebserfahrung des Unternehmens; die Notwendigkeit, Umwelt- und Regierungsvorschriften einzuhalten; Fluktuationen bei den Rohstoffpreisen; Betriebsgefahren und -risiken; Wettbewerb und andere Risiken und Ungewissheiten, einschließlich jener, die im Prospekt des Unternehmens vom 8. September 2017 beschrieben sind, der unter www.sedar.com verfügbar ist. Dementsprechend können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse erheblich von den Schätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!