Pampa Metals Corp. gibt Listing an der Frankfurter Börse bekannt

Vancouver, 22. Dezember 2020 - Pampa Metals Corp. ("Pampa Metals" oder das "Unternehmen") (CSE: PM) freut sich bekannt zu geben, dass seine Stammaktien nun an der Frankfurter Wertpapierbörse ("FWB") notiert sind und unter der WKN A2QK6Q und dem Symbol FIRA gehandelt werden. Die Aktien des Unternehmens sind weiterhin an der Canadian Securities Exchange (CSE) unter dem Symbol "PM" notiert."Wir freuen uns, mit der Notierung an der Frankfurter Börse den Zugang zu den Aktien von Pampa Metal zu erweitern", sagte Julian Bavin, President & CEO von Pampa Metals. "Wir glauben, dass die Börsennotierung an der FWB es europäischen institutionellen und privaten Anlegern erleichtern wird, ein Investment in Pampa Metals zu tätigen und an unserer Vision zu partizipieren, während wir Shareholder Value schaffen."Die Frankfurter Wertpapierbörse ist die größte Börse in Deutschland und einer der größten Märkte für den Handel mit Aktien weltweit. Die FWB bietet fortschrittliche elektronische Handels-, Abwicklungs- und Informationssysteme, die es ihr ermöglichen, den wachsenden Anforderungen des grenzüberschreitenden Handels gerecht zu werden.Pampa Metals ist ein kanadisches Unternehmen, das an der Canadian Stock Exchange notiert ist (CSE: PM). Pampa Metals hat Beteiligungen an einem außergewöhnlichen Portfolio an aussichtsreichen Kupfer- und Goldprojekten entlang bekannter Mineralgürtel in Chile, einem der weltweit besten bergbaufreundlichen Rechtsgebiete. Das Unternehmen hat die Vision, Aktionärswerte durch eine große Kupferentdeckung entlang der wichtigsten Mineralgürtel Chiles zu schaffen, wobei die besten geologischen und technischen Methoden zum Einsatz kommen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Pampa Metals: www.pampametals.com.IM NAMEN DES BOARDSJulian BavinChief Executive OfficerIoannis (Yannis) Tsitos | Directorinvestors@pampametals.comwww.pampametals.comCorporate Office:1200 - 750 W. Pender StreetVancouver, British Columbia, V6C 2T8, CanadaWeder die CSE noch die Investment Industry Regulatory Organization of Canada übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" betrachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die von Pampa Metals erwartet werden, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "projiziert", "potentiell", "zeigt an" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind oder dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "würden", "können", "könnten" oder "sollten". Obwohl Pampa Metals davon ausgeht, dass die Erwartungen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!