Willem Middelkoop: Nächster Sprung nach Goldkorrektur könnte "spektakulär" sein

Es war ein gutes Jahr für den Commodity Discovery Fonds, berichtet Investing News . Nachdem er aufgrund COVID-19 im März einen Schlag verzeichnete, hat er sich seitdem erholt und wird das Jahr positiv beenden. "Unsere verwalteten Assets haben sich auf 150 Millionen CAD fast verdreifacht und ich denke, dass wir das Jahr mit einer Zunahme von etwa 70% beenden werden", so Willem Middelkoop, Gründer des Fonds.Was Trends in der Explorationsbranche angeht, so sprach er davon, dass Australiens Dominanz bei der Entdeckung neuer Vorkommen wichtig sei. "Der wichtigste Trend, den wir in beobachten konnten, ist die Tatsache, dass die meisten wichtigen Entdeckungen - erstklassige Entdeckungen - in Australien gemacht wurden", erklärte er.Was den Goldpreis im nächsten Jahr angeht, so meinte Middelkoop, dass die Korrektur, die im August begann, vorbei zu sein scheint, oder sich zumindest nahe ihres Endes befinden sollte; seiner Ansicht nach sollte das gelbe Edelmetall innerhalb der nächsten 12 Monate 2.000 Dollar je Unze erreichen. "Der nächste Sprung könnte spektakulär sein und der VanEck Vectors Gold Miners ETF könnte in den nächsten 12 Monaten zwischen 50% und 80% steigen - das ist unsere Analyse", meinte er.© Redaktion GoldSeiten.de