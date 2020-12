Die "dunkelsten Tage" könnten noch vor uns liegen

US-Präsident Trump erklärte am Dienstag, dass er einen COVID-Gesetzesentwurf eventuell nicht unterzeichnen würde, der vom Repräsenantenhaus und dem Senat am Montag vorgelegt wurde, berichtet Investing.com . Er bezeichnete diesen Entwurf als unzumutbare "Schande." Der zukünftige Präsident Joe Biden gab zudem an, dass man Anfang nächsten Jahres ein weiteres COVID-Rettungspaket verabschieden würde und meinte jedoch, dass "die dunkelsten Tage im Kampf gegen COVID-19 noch vor uns liegen."Düstere US-Verbraucher- und Haushaltsdaten kurbelten zuvor Hoffnungen auf weiteren Stimulus an, um eine wirtschaftliche Erholung von COVID-19 zu unterstützen. Die Daten zeigten, dass der US-amerikanische Consumer Confidence Index im Dezember auf 88,6 fiel.Das Wirtschaftsministerium ließ zeitgleich jedoch verlaufen, dass das BIP des Landes im dritten Quartal um rekordverdächtige 33,4% im Quartalsvergleich gestiegen sei, höher als das prognostizierte Wachstum von 33,1% und die 31,4%-Kontraktion im zweiten Quartal.© Redaktion GoldSeiten.de