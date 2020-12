USD schränkt Aufwärtsmomentum des gelben Edelmetalls ein

Der Goldpreis ging am Dienstag leicht zurück, da der USD von den sicheren-Hafen-Käufen profitierte, die von Ängsten um die neue COVID-Mutation im UK angetrieben wurden, berichtet Reuters . "Die Dollarstärke hat einen Teil von Golds Aufwärtsmomentum eingeschränkt", so Suki Cooper von Standard Chartered.Gold erreichte am Montag jedoch ein 6-Wochenhoch bei 1.906,46 Dollar. "Angesichts unserer Erwartungen, dass der Dollar an Stärke verlieren wird und die Geldpolitik akkommodierend bleiben wird, verlaufen die Preisrisiken für Gold nach oben, während wir 2021 beginnen; doch Profitnahme zum Ende des Jahres könnte Preiszunahmen kurzfristig einschränken", fügte Cooper hinzu.Gold, das als Absicherung gegen Inflation angesehen wird, ist im bisherigen Jahr um etwa 23% gestiegen. "Wenn die neue Mutation in den USA auftritt und die Leute erneut ansteckt, dann könnte dies zusätzlichen, wirtschaftlichen Schaden verursachen und das könnte eine Art Rückenwind für Gold sein", erklärte Phillip Streible von Blue Line Futures in Chicago.© Redaktion GoldSeiten.de