Indische Goldimporte brachen um 91% ein

Daten vom Gem and Jewellery Export Promotion Council (GJEPC) deuten an, dass die Goldbarrenimporte Indiens in den neun Monaten (April bis November 2020) dieses Finanzjahres deutlich zurückgegangen sind. Die Gesamtimporte von Goldbarren beliefen sich auf 475,94 Millionen Dollar, berichtet Scrap Monster Die Importe verzeichneten somit einen Rückgang um 91,02% im Vergleich zu den Importen über 5.301,71 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum. Die Goldschmuckimporte beliefen sich im November 2020 auf insgesamt 27,95 Millionen Dollar, dies steht im Vergleich zu 20,87 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum.Der Import von Silberbarren blieb im November mit 2,62 Millionen Dollar eher zurückhaltend und fiel etwa 33% niedriger aus als die 3,90 Millionen Dollar im November 2019. Die Silberschmuckimporte sanken von 3,30 Millionen Dollar im November letzten Jahres auf nunmehr 1,58 Millionen Dollar im November 2020.© Redaktion GoldSeiten.de