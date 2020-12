Sibanye Stillwater: Handel mit Wertpapieren durch ein Verwaltungsratsmitglied

Johannesburg, 24. Dezember 2020 - Sibanye-Stillwater (Ticker JSE: SSW und NYSE: SBSW) gibt in Über-einstimmung mit den Paragraphen 3.63 bis 3.74 der JSE Limited Listings Requirements Folgendes bekannt:Name Neal John FronemanPosition VorstandssprecherArt des Interesses Direkt und nutzbringendArt der Transaktion Verkauf von Aktien am MarktTransaktionsdatum 21. Dezember 2020Anzahl der Aktien 62 368Gattung StammaktienMarktpreis pro Aktie: R60.00Gesamtwert R3 742 080Gemäß Absatz 3.66 der Börsenzulassungsvorschriften wurde die erforderliche Genehmigung für den Handel mit den oben genannten Wertpapieren eingeholt.E-Mail: ir@sibanyestillwater.comJames WellstedLeiter der Abteilung Investor RelationsTel: +27 (0) 83 453 4014www.sibanyestillwater.comSponsor: J.P. Morgan Equities South Africa Proprietary LimitedIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chIncorporated in the Republic of South AfricaRegistrierungsnummer 2014/243852/06Aktiencodes: SSW (JSE) und SBSW (NYSE)ISIN - ZAE000259701Emittenten-Code: SSW("Sibanye-Stillwater", "die Gesellschaft" und/oder "der Konzern")Registrierte Adresse:Constantia BüroparkBridgeview House - Gebäude 11 - ErdgeschossCnr 14th Avenue & Hendrik Potgieter RoadPark Weltevreden - 1709Postanschrift: Private Bag X5 - Westonaria - 1780Tel +27 11 278 9600 - Fax +27 11 278 9863Website: www.sibanyestillwater.com