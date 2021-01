David Stockman: Aktienmarkt massiv überbewertet; "Mutter aller Blasen"

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research kürzlich mit David Stockman von Contra Corner über die aktuelle Lage an den Finanzmärkten und die Aussichten für das neue Jahr.Der ehemalige Direktor des Office of Management and Budget in den USA warnt, dass viele im Jahr 2021 die Konsequenzen der Maßnahmen des Jahres 2020 tragen werden müssen. Er erklärt, dass der Aktienmarkt absolut überbewertet sei und sich in einer gigantischen Blase befinde. Je länger eine Korrektur auf sich warten lasse, um so gravierender werde diese ausfallen.Er kritisiert massiv das beispiellose Gelddrucken der Zentralbanken. Zudem mahnt er eindringlich dazu, aktuell dem Aktien- und dem Anleihemarkt fernzubleiben.Gold sei eines der wenigen Assets, wenn nicht das einzige, das durch die Regierungen und Zentralbanken nicht abgewertet werden könne und somit einen gewissen Schutz biete. Somit sei es der ultimative sichere Hafen. Entsprechend rechne er mit einer Flucht in Gold, welche zu starken Preisanstiegen führen dürfte.© Redaktion GoldSeiten.de