Goldstar meldet Aktienkonsolidierung

Goldstar Minerals Inc. gab gestern bekannt, dass am 15. Dezember bei der Jahresversammlung der Aktionäre die Zustimmung für die geplante Aktienkonsolidierung eingeholt werden konnte.Entsprechend erfolgt voraussichtlich zum 31. Dezember eine Konsolidierung der Unternehmensaktien auf der Basis 10:1.Das Kürzel an der TSX Venture Exchange "GDM" bleibt unverändert. Allerdings ändert sich die CUSIP zu 38153W500 und die ISIN zu CA38153W5000.