BNP Paribas' Aussichten für Gold

Im Rahmen der Reihe "Outlook 2021" befragte Kitco News Harry Tchilinguirian von BNP Paribas zu dessen Einschätzung zur künftigen Preisentwicklung von Gold.Der Leiter des Bereichs Rohstoff-Research gab in einem Telefoninterview an, dem gelben Metall gegenüber kurzfristig optimistisch gestimmt zu sein. Dies begründet er damit, dass die globale Geldpolitik und die fiskalischen Stimulierungsmaßnahmen den Druck auf die Anleiherenditen aufrechterhalten und die Renditen sogar weiter in den negativen Bereich drücken dürften."Negative Realrenditen werden zumindest für die nächsten zwei Quartale sehr wichtig sein. Aber danach ändert sich die Situation ein wenig, weil sich die Sicht der Menschen auf die Wirtschaft ändert", so Tchilinguirian. Demnach sollte der Reiz von Gold als sicherer Hafen im dritten Quartal langsam verblassen, da der Optimismus der Investoren zunehme. Die Erwartung einer sich von der Pandemie erholenden Weltwirtschaft werde sich zu diesem Zeitpunkt verbreiten.In seiner Jahresendprognose hatte Tchilinguirian erklärt, den Höhepunkt des Goldpreises im zweiten Quartal 2021 zu sehen, mit einem Durchschnittspreis von 2.010 $ pro Unze. Für das Gesamtjahr ist der Analyst gegenüber Gold relativ neutral eingestellt und prognostiziert einen Durchschnittspreis von rund 1.945 $. Ab 2022 sieht die Bank den Goldpreis im Jahresdurchschnitt bei rund 1.900 $ je Unze."Wir werden wahrscheinlich sehen, dass die nominale Rendite, insbesondere bei zehnjährigen Anleihen, steigt. Und das stützt natürlich die reale Rendite, was schlecht für Gold ist", so Tchilinguirian. "Wenn wir im Jahr 2022 ankommen, beginnen die Makrorisiken, die mit dem Covid-Ausbruch verbunden sind, erheblich zurückzugehen. Und infolgedessen sollte auch die Safe-Haven-Nachfrage nach Gold sinken. All jene Investoren, die ihre Geld in Gold gesteckt hatten; sie werden anfangen, ihre Allokation zu überdenken und wieder in risikoreiche Anlagen umzuschichten."© Redaktion GoldSeiten.de