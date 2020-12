Robert Kiyosaki: Dramatische Aussichten für 2021

Daniela Cambone von Stansberry Research sprach jüngst mit Robert Kiyosaki über seine Einschätzung zu den Entwicklungen im kommenden Jahr.Der Geschäftsmann und Autor warnt in dem Interview, dass nach dem außerordentlichen Jahr 2020 noch schwerere Zeiten bevorstehen könnten. Janet Yellen, ehemalige Fed-Vorsitzende, zur Finanzministerin zu berufen, bedeute eine zentralisierte Regierung. Er sehe Kommunismus und Bürgerkrieg auf die USA zukommen.Um sich auf die unsicheren Zeiten vorzubereiten, sei es extrem wichtig, sich ausreichend und vielschichtig zu informieren. Die Zeit sei so schnelllebig und man müsse in Bezug auch hochwertige Informationen ständig am Ball bleiben.Er selbst habe sich mit Gold, Silber und Bitcoin abgesichert. Dem US-Aktienmarkt bleibe er derzeit fern, da dieser manipuliert werde. Eine Ausnahme bilden hier Aktien von Bergbauunternehmen.© Redaktion GoldSeiten.de