Ryan Giannatto: Warum erfolgreiches Investment 2021 noch schwieriger werden könnte

Daniela Cambone befragte für Stansberry Research kürzlich Ryan Giannotto zu seinen Erwartungen für das neue Jahr.Der Director of Research bei Granite Shares ETF erklärt, dass das Jahr 2021 in Hinblick auf das Einkommen aus Investments in den USA noch schwieriger werden könnte als 2020. Er stellt klar, dass eine Investmentstrategie, die bei Anleiherenditen in Höhe von 6% gut läuft, bei Renditen von 0% einfach nicht funktionieren könne. Man müsse sich hier von althergebrachten Überzeugungen verabschieden und neue Wege gehen. Vor allem aber, müsse man aufhören, diese Veränderungen zu leugnen.Seiner Meinung nach seien mindestens 4% aus Aktien-Dividenden und 5,5% aus Dividenden-Kupons nötig, um nach Steuern, Inflation und Gebühren nicht ins Minus zu rutschen.© Redaktion GoldSeiten.de