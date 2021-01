Sprotts Whitney George: Gold vs. Goldaktien

David Lin von Kitco News sprach kürzlich mit Whitney George über seine Investmentstrategie und über die Unterschiede zwischen Gold und Goldaktien.Der Präsident von Sprott Inc. erklärt in dem Gespräch, dass Goldbullion und die Aktien von Goldbergbauunternehmen völlig verschiedene Anlageklassen seien, die unterschiedlichen Zwecken dienen. Das Metall selbst sei eine Währung, die als Absicherung gegen Fiatwährungen angesehen werde. Goldaktien seien dagegen mit mehr Risiko behaftet, böten aber eine Hebelwirkung auf den Goldpreis."Das Metall stellt eine Währung und eine Absicherung gegen dieses Land und andere dar, die ihre Währungen schlecht verwalten. Es ist fast ein Anleiheersatz. Es performt auf jeden Fall und bietet die Art von Versicherung, die man in einem Anleiheportfolio bekommen würde, besonders wenn die Zinsen so niedrig sind. Es könnte sogar der typische Anleiheinvestor sein, der sich den eigentlichen Rohstoff ansieht", so George."Minengesellschaften sind riskant, sie bieten Ihnen einen Hebel auf den Preisanstieg, so dass ihre Erträge bei einem steigenden Goldpreis exponentiell wachsen können; das Zwei- oder Dreifache der Renditen, die Sie durch den Besitz des physischen Metalls erhalten könnten", erklärt der Experte weiter.Selbst wenn der Goldpreis auf dem aktuellen Niveau bliebe, hätten die Minengesellschaften immer noch Spielraum, an Wert zu gewinnen, glaubt George. Den meisten Gewinnprognosen lägen nämlich deutlich niedrigere Goldpreise zugrunde. So könnte es hier zu überraschend hohen Gewinnen und Anpassungen der Schätzungen nach oben kommen.© Redaktion GoldSeiten.de