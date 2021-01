Wettrennen läuft, seltsame Daten, Rekordjahr

Unser Gesamtportfolio verzeichnete im Jahre 2020 einen absoluten Rekord an Wertzuwachs, welcher das Vier- bis Fünffache eines normalen Jahreswertzuwachses betrug. Wir hätten uns abseits des eigenen Ergebnisses aber für die Welt wirklich ein anderes Jahr gewünscht, als 2020 war!Die US-Zentralbank eher dowish, die EZB versprach mehr Liquiditätsersatz, der US-Kongress hat zu spät ein kleineres als erwartetes Stimuluspaket (die Bezeichnung ist irreführend: ein kleineres als erwartetes Schließungsanordnungsfolgenteilersatzpaket in Wahrheit) geliefert und ein Hilfspaket für private Haushalte jetzt dazu.Die API Daten zeigten einen Lagerrückgang bei Öl von 4,785M Barrels auf, die Erwartung lag bei 2,1M Barrels, also tiefer, demnach stieg der Ölverbrauch stärker, als erwartet. Auch die US-Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung kamen zuletzt niedriger herein, als erwartet (803k vs. 860k).Die Weltwirtschaftsleistung sinkt also nicht so stark, wie es die Lockdowns erwarten ließen. Voran China, Australien, Neuseeland und bis jetzt Japan funktionieren halbwegs normal.Liquiditätsersatz gegen Liquiditätszusammenbruch (Kreditmultiplikator) wegen Schließungen geht weiter und in Wahrheit hat niemand die Daten. Wir können einzelne, jeweils aktuelle Impulse messen, mehr auch nicht, das reicht aber, wenn man reaktionsfähig ist. Es reicht aber nicht für einen Forecast, welcher faules und langsames Reagieren ermöglichen würde.Gold bei fast 1900 USDSPX 500 am neuen All-Time-High:BitCoin mit All-Time-High bei fast 30.000 USD:Die jeweils größten Vertreter der einzelnen, börsenkursbewährten, Hard-Asset-Klassen alle auf gutem Niveau. Im Unterdetail bleiben Fragezeichen dort, wo stärker mit der Gesamtweltgeldmenge und daher der Gesamtweltwirtschaft korreliert wird:Der DAX mit zwar aufsteigendem, aber Trippletop mit DE im Lockdown:Palladium interessiert sich für die Art des Antriebes von Autos wenig, für deren neu produzierte Anzahl aber sehr wohl:Silber steht nicht schlecht, strategisches Doppeltop aber auch dort:Das Wettrennen aus Ausfällen wegen Schließungen und Teilersatz läuft weiter. Ende der Pandemie wird von manchen Martteilnehmern schon gespielt, von anderen eher das (reale) Gegenteil.© Mag. Christian VartianDas hier Geschriebene ist keinerlei Veranlagungsempfehlung und es wird jede Haftung für daraus abgeleitete Handlungen des Lesers ausgeschlossen. Es dient der ausschließlichen Information des Lesers.