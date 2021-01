Verkäufe des American Silver Eagle im Dezember

Die Verkäufe der American-Eagle-Silbermünze sind im Dezember 2020 nach einem Zuwachs im November deutlich zurückgegangen. Dies geht aus Angaben der US-amerikanischen Prägestätte U.S. Mint auf ihrer Website hervor.Nachdem im November 4.805.000 Stück der beliebten Anlagemünze verkauft worden waren, erreichte der Absatz im gerade geendeten Dezember nur noch 751.000 Stück.Im Vergleich mit dem Vorjahresmonat zeigt sich dagegen ein Anstieg, denn im Dezember 2019 fanden keine entsprechenden Verkäufe statt.Im Gesamtjahr 2019 hatte die U.S. Mint 14.863.500 American Silver Eagles an ihre autorisierten Händler geliefert. Im Gesamtjahr 2020 wurden mit 30.089.500 Stück mehr als doppelt so viele Münzen abgesetzt.© Redaktion GoldSeiten.de