2021  das große Jahr für Silber?

Nach einem für Edelmetalle sehr gutem Jahr 2020 könnte es im gerade begonnen Jahr erneut zu Preisanstiegen bei einigen dieser Metalle kommen. Davon gehen laut einer Reuters -Meldung die Analysten des Beratungsunternehmens Metals Focus aus.Deren Einschätzung zufolge dürfte Silber gegenüber den anderen Edelmetallen eine deutliche Outperformance zeigen. "Wir werden neue Rekordhochs bei Gold und Palladium sehen", so Philip Newman. "Aber Silber wird die dicksten Gewinne erleben."Neben Metals Focus gehen noch weitere Analysten davon aus, dass Silber aufgrund seiner Eigenschaften als Industrie- und Anlagemetall in diesem Jahr besonders gut entwicklen dürfte. Denn neben weiterhin betriebener lockerer Geldpolitik sollte es zu einer gewissen wirtschaftlichen Erholung kommen, wodurch für das weiße Metall aus beiden Richtungen hohe Nachfrage bestehen sollte. Einen weiteren Aspekt stellt der wahrscheinliche Ausbau alternativer Energien in den USA dar.Die Pandemiekrise hatte im vergangenen Jahr viele Anleger dazu motiviert, ihr Vermögen durch Edelmetallkäufe abzusichern. Dies führte in Kombination mit Angebotsengpässen zu Preisanstiegen von über 20% für Gold und Palladium. Silber stieg sogar um 47% und Platin immerhin um 10%.© Redaktion GoldSeiten.de