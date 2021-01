Bitcoin-Gold-Verhältnis erreicht neues Hoch

Die Bitcoin-Preisrallye am vergangenen Wochenende hat die größte Kryptowährung der Welt auf ein neues Allzeithoch über 34.000 US-Dollar steigen lassen. Wie BNN Bloomberg berichtet hat die Bitcoin-Gold-Ratio damit einen neuen Höchststand erreicht.So entsprach ein Bitcoin Anfang des Jahres 2020 dem Wert von 5 Unzen Gold. Aktuell liegt das Verhältnis jedoch fast bei 20. Das bisherige Hoch des Ratios war Ende 2017 im Bereich von 15 verzeichnet worden.Laut JPMorgan könnte die Rallye der Kryptowährung noch geraume Zeit anhalten. So nannte der Analyst Nikolaos Panigirtzoglou kürzlich ein langfristiges Kursziel von 146.000 US-Dollar."Eine Verdrängung von Gold als 'alternative' Währung impliziert langfristig großes Aufwärtspotenzial für Bitcoin", so JPM. Allerdings dürfte bis dorthin einige Jahre dauern: "Eine Konvergenz der Volatilitäten von Bitcoin und Gold wird wahrscheinlich nicht schnell passieren und ist unserer Meinung nach ein mehrjähriger Prozess. Dies impliziert, dass das theoretische Bitcoin-Kursziel von über 146.000 Dollar als langfristiges Ziel betrachtet werden sollte und somit kein nachhaltiges Kursziel für dieses Jahr darstellt."© Redaktion GoldSeiten.de