David Morgan: Silber  der Outperformer 2021

David Lin sprach für Kitco News Ende 2020 mit David Morgen über dessen Erwartungen zu den Entwicklungen im gerade begonnenen Jahr.Der Herausgeber des Morgan Report erklärt, dass er nicht mit einer schnellen wirtschaftlichen Erholung rechne. Aus diesem Grund würden Anleger weiterhin in sichere Häfen strömen. "Ich glaube nicht, dass wir eine große Erholung erleben werden. Es könnte sein, aber ich glaube nicht, dass wir eine risikofreudige Situation erleben, ich denke, dass viele Leute nach sicheren Häfen Ausschau halten werden."Unabhängig vom Zustand der Wirtschaft dürfte es nach Meinung des Experten aber zu einer ähnlich hohen oder sogar noch höheren Nachfrage nach Silber als im letzten Jahr kommen. So rechne Morgan mit einem enormen Bedarf an Silber für Solarpanels sowie für Elektrofahrzeuge.Weiterhin habe das Metall seinen Status als sicherer Hafen unter Beweis gestellt und könnte sich durch die Nachfrage aus verschiedenen Bereichen 2021 noch besser entwickeln als andere Metalle: "Es hat seinen Status als sicherer Hafen in diesem Jahr wiedererlangt und die Menge an Silber, die von Fonds gekauft wurde, lag bei 300 Millionen Unzen physischem Silber. Das hat es noch nicht gegeben. Eine so hohe Investitionsnachfrage nach Silber hatten wir seit Jahrzehnten nicht mehr."Morgans Kursziel für Silber in diesem Jahr liegt bei 40 USD je Unze.© Redaktion GoldSeiten.deHinweis: Sein Brief "Der Morgan Report" kann in deutscher Sprache unter www.morgan-report.de abonniert werden.