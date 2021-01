Citibank: Goldpreisprognose für 2021

Die Citibank hat kürzlich ihren Ausblick für das Jahr 2021 veröffentlicht. In Hinblick auf Gold sehen die Analysten demnach ein Verlangsamung des Bullenmarktes voraus, insgesamt sei dieser aber durchaus intakt."Eine Abwertung des USD könnte die Zuflüsse von Goldanlegern katalysieren, in Verbindung mit einer Erholung der Einzelhandelsnachfrage in den Schwellenländern. Mit einem Rekordwert von 16,5 Billionen $ an negativ verzinsten Anleihen weltweit sind die Opportunitätskosten für das Halten eines Nullkupon-Anlagewertes wie Gold ebenfalls deutlich gesunken", heißt es in dem Bericht.Positive Entwicklungen hinsichtlich der Covid-Impfungen könnten dem Bullenmarkt zwar einen Dämpfer verpassen, ihn jedoch nicht aufhalten, solange die Geldpolitik der Fed akkommodierend an der unteren Nullgrenze bleibe und weiterhin QE betreibe.Die Analysten rechnen damit, dass die Goldpreise in den kommenden sechs bis neun Monaten Richtung 2.100 USD steigen werden. Anschließend, und 2022, dürften sie sich dann jedoch etwas abschwächen. Den Durchschnittskurs für 2021 sieht die Citibank bei 1.900 USD je Unze.© Redaktion GoldSeiten.de