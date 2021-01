Indiens Goldimporte sinken während Pandemie auf niedrigstes Niveau seit 2009

Indien, der weltweit größte Goldkonsument nach China, importierte im Jahr 2020 so wenig wie noch nie zuvor im letzten Jahrzehnt, Gründe seien die Lockdowns zur Eindämmung der Pandemie sowie die Preise in Rekordhöhe, dies berichtet Bloomberg Im Gesamtjahr erreichten die Überseekäufe laut einer anonymen Regierungsquelle nur 275,5 Tonnen. Laut Aufzeichnungen des WGC handelt es sich damit um die niedrigsten Importe eines Jahres seit 2009.Im Dezember erreichten die Importe Indiens 55,4 Tonnen Gold, was einem Anstieg von 18% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht.© Redaktion GoldSeiten.de