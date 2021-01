Silber mit Performance nach Plan

Quelle Charts: Guidants

Zur Mitte des vergangenen Monats, konkret am 18. Dezember , nahmen wir hier den sich zunehmend positiv darstellenden Silberpreis unter die Beschau. Das Verweilen über der Marke von 25,10 USD war für den weiteren Verlauf wichtig und so hielt sich Silber an den damaligen Fahrplan (blauer Tendenzpfeil hierbei unverändert) eines kurzen Pullbacks mit anschließender Attacke auf/über den Widerstand von 26,00 USD. Dies glückte sogar per Monats- bzw. Jahresschlusspreis und so deuten sich weitere Zugewinne, wie gestern auch beim Gold selbst lokalisiert, für den Jahresauftakt an.Kurzfristig lässt sich dabei nur der Widerstand bei 27,70 USD definieren, bevor darüber die Marke von 30,00 USD wieder ins Visier rücken dürfte.Bedenken im Rahmen einer Gegenbewegung wären jetzt erst bei Notierungen unter 26,00 USD gerechtfertigt. In diesem Fall müsste man nochmals mit einem Test des Levels von 25,10 USD rechnen. Wirklich Kritisch wäre dabei ohnehin erst ein Rückgang unter 25,00 USD per Tagesschluss zu werten.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.